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هيأنا أنفسنا لاستقبال 1500 عالق

معروف:⁩ إتمام كافة إجراءات استقبال العالقين دون أي خلل

23 أيلول / سبتمبر 2020 06:42

غزة- الرأي:

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، أن منظومة العمل الحكومي بالقطاع قد ⁩هيأت الظروف لاستقبال 1500 عالق وقد يزيد العدد.

وأكد معروف في تصريحات صحفية أنه ⁩سيتم فتح معبر رفح الأسبوع القادم من الأحد حتى الثلاثاء بالاتجاهين، مشيرًا إلى أنه قد تمت كافة الإجراءات التي تضمن استقبال العالقين دون حدوث أي خلل.

⁦ونوه إلى أن ⁩عدد العالقين المقدر وصولهم لغزة عبر معبر رفح 1000 عالق، متأملًا أن ⁩تجتهد السفارات الفلسطينية في إجلاء العالقين في الدول بشكل لائق.

⁦وقال معروف، "⁩ننتظر إعلان وزارة الصحة البروتوكول الخاص باستقبال العالقين، حيث ⁩سيتم نقل العالقين لمراكز الحجر الصحي وقد نستعين ببعض المدارس.

ولفت إلى أن ⁩التربية والتعليم قدمت رؤية لاعادة مدارس الثانوية العامة والأمر قيد الدراسة، منوهًا إلى أن عمل المؤسسات الحكومية لم ينقطع ولا زالت تقدم خدماتها للجمهور لكن الدوام الإداري وضع ليتناسب مع الوضع القائم.

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