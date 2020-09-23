غزة: المعلمة تمارا أبو عفش تنفذ مبادرة" مختبري في بيتي "

20:53البزم: تمكنّا من تفكيك قضايا أمنية رغم الانشغال بكورونا

18:42معروف:⁩ إتمام كافة إجراءات استقبال العالقين دون أي خلل

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