وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا: لا تتوفر أموال لدفع رواتب الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية نقص الأدوية ونفاد المسحات المخبرية تهددان القطاع الصحي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الجاليات العربية في بلجيكا تؤكد رفضها التطبيع وكالة الرأي الفلسطينية معروف:⁩ إتمام كافة إجراءات استقبال العالقين دون أي خلل وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المرور: سنحاسب كل مركبة تخالف منع التجوال بعد الـ 8 مساءً وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر تعلن ترتيبات سفر المغادرين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية السفير الأمريكي لدى الاحتلال: خطة الضم مؤجلة وليست ملغاة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية بغزة تصدر تعميمًا هامًا للعالقين الراغبين بالعودة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تصدر تعميمًا هامًا للمسافرين بخصوص فحص كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تستأنف مشروع تزويج الشباب
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

غزة: المعلمة تمارا أبو عفش تنفذ مبادرة" مختبري في بيتي "

23 أيلول / سبتمبر 2020 10:33

تقرير: سامي جاد الله

تنفذ معلمة العلوم ومشرفة المختبر العلمي في مدرسة كفر قاسم بمديرية تعليم غرب غزة تمارا أبو عفش مبادرة "مختبري في بيتي" وتتمثل المبادرة في التواصل مع الطالبات على تنفيذ تجارب مخبرية آمنة تخدم المنهاج والمادة الدراسية، وتقييم التجارب وتعديلها ثم نشرها على قناة يوتيوب متخصصة لضمان استفادة الطلبة منها. وأوضحت المعلمة تمارا أن هناك تفاعلاً مميزاً من الطالبات مع الفكرة وإجراء التجارب النوعية، خاصة في ظل توقف الدراسة الطاريء والحجر المنزلي بسبب كورونا. من جهته قال مشرف المختبرات بمديرية غرب غزة بدر نوفل:" إن الفكرة الأساس للمبادرة تقوم على تسخير إمكانيات البيت والمحيط لتنفيذ تجارب علمية منهجية آمنة يقوم بها الطلاب بما يرسخ لديهم التجربة والمعلومة. من جانبه أشاد مدير عام التقنيات التربوية بوزارة التعليم د أحمد أبو ندا بجهود جميع المعلمين ومشرفي المختبرات في مجال التعليم عن بُعد، مثمناً دور المعلمة تمارا أبو عفش في مبادرتها. وأضاف:" هذه النوعية من المبادرات هي خطوة مهمة نحو إثارة التفكير لدى الطلبة وزيادة تحصيلهم الدراسي. يشار إلى أن وزارة التعليم توجه وتشجع قيام المعلمين على استخدام أساليب ومبادرات جديدة غير تقليدية في تدريس العلوم والمختبر العلمي على وجه التحديد وهناك نجاحات ومبادرات نوعية للمعلمين في هذا المجال قبل جائحة كورونا. وفي هذا الإطار كانت الوزارة قد فعّلت في وقت سابق استخدام برامج مثل الكروكودايل والأورازما و element 4D لإجراء تجارب مخبرية افتراضية باستخدام الحاسوب وذلك عقب وقف تزويد المختبرات المدرسية بقطاع غزة بالأدوات اللازمة بسبب الحصار الإسرائيلي الجائر على القطاع.
1 2 3
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟