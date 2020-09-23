غزة: المعلمة تمارا أبو عفش تنفذ مبادرة" مختبري في بيتي "

تنفذ معلمة العلوم ومشرفة المختبر العلمي في مدرسة كفر قاسم بمديرية تعليم غرب غزة
تمارا أبو عفش مبادرة "مختبري في بيتي"
وتتمثل المبادرة في التواصل مع الطالبات على تنفيذ تجارب مخبرية آمنة تخدم المنهاج والمادة الدراسية، وتقييم التجارب وتعديلها ثم نشرها على قناة يوتيوب متخصصة لضمان استفادة الطلبة منها.
وأوضحت المعلمة تمارا أن هناك تفاعلاً مميزاً من الطالبات مع الفكرة وإجراء التجارب النوعية، خاصة في ظل توقف الدراسة الطاريء والحجر المنزلي بسبب كورونا.
من جهته قال مشرف المختبرات بمديرية غرب غزة
بدر نوفل:" إن الفكرة الأساس للمبادرة تقوم على تسخير إمكانيات البيت والمحيط لتنفيذ تجارب علمية منهجية آمنة يقوم بها الطلاب بما يرسخ لديهم التجربة والمعلومة.
من جانبه أشاد مدير عام التقنيات التربوية بوزارة التعليم د أحمد أبو ندا بجهود جميع المعلمين ومشرفي المختبرات في مجال التعليم عن بُعد، مثمناً دور المعلمة تمارا أبو عفش في مبادرتها.
وأضاف:" هذه النوعية من المبادرات هي خطوة مهمة نحو إثارة التفكير لدى الطلبة وزيادة تحصيلهم الدراسي.
يشار إلى أن وزارة التعليم توجه وتشجع قيام المعلمين على استخدام أساليب ومبادرات جديدة غير تقليدية في تدريس العلوم والمختبر العلمي على وجه التحديد وهناك نجاحات ومبادرات نوعية للمعلمين في هذا المجال قبل جائحة كورونا.
وفي هذا الإطار كانت الوزارة قد فعّلت في وقت سابق استخدام برامج مثل الكروكودايل والأورازما و element 4D لإجراء تجارب مخبرية افتراضية باستخدام الحاسوب وذلك عقب وقف تزويد المختبرات المدرسية بقطاع غزة
بالأدوات اللازمة بسبب الحصار الإسرائيلي الجائر على القطاع.