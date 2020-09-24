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"التعليم" تطلق مكتبة التعلم الإلكتروني

24 أيلول / سبتمبر 2020 01:15

غزة - الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مكتبة التَعلّمِ الإلكتروني والتَي تَهدفُ إلى تَمكينِ الطلاب والمُعلّمين والمشرفين رقميّاً في مجال توظيفِ التَعلّمِ الإلكتروني واستخدامِ أدواتهِ والصفوفِ الافتراضيّة.

وقالت الوزارة، إن المكتبة تضم ثلاث وصلاتٍ مُهمِة هي:
1- مَكتبة الطالب: وهي مكتبة تحتوي على جميع المواد التدريبية والتوجيهات الخاصة باستخدام الصفوفِ الافتراضية والرد على الأسئلة والاستفسارات.

2- مَكتَبةُ المُعلّم: وتضم المواد التدريبيّة والتطبيقات والأدوات وشروحها التي يحتاجون إليها في دعمهم رقميّاً لاستخدامِ الصفوفِ الافتراضيّة، بالإضافة إلى نشر تعليميات وتوجيهات الوزارة بالخصوصِ، وتقديم الدعم المُناسب لهم والرد على استفساراتهم لتطوير مهاراتهم في التَعلّمِ الإلكتروني.
3- إبداعات وإنجازات: ويعرض هذا الموقع التطبيقات العملية للمعلمين والمدارس وطريقة توظيفهم واستخدامهم الأمثل للصفوفِ الافتراضيّة وأدواتِ التعلم الإلكترونيّة بهدف تعزيز مهاراتهم، ونشر خبراتهم للمدارس الأخرى.
ويتم تحديث محتويات تِلك الوصلات باستمرار وبشكل دوري لتكون مرجعاً شاملاً لجميعِ المُمارساتِ المرتبطة بالتعَلّمِ الإلكترونيِ
رابط مكتبة التَعلم الإلكتروني:
http://rawafed.edu.ps/creative_learning/

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