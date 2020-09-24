جوجل تغلق ملحقات متصفح "كروم" المدفوعة

أعلنت شركة جوجل عن إيقاف تشغيل ملحقات Chrome المدفوعة المقدمة على سوق Chrome الإلكتروني، حسبما أعلنت الشركة اليوم، فإن هذا يعني أن المطورين الذين يحاولون تحقيق الدخل من امتداداتهم سيتعين عليهم القيام بذلك باستخدام أنظمة معالجة الدفع الأخرى.



وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لم يعد بإمكان المطورين إنشاء إضافات مدفوعة جديدة، وهذا القرار جاء في أعقاب تعليق مؤقت سابق لنشر الإضافات المدفوعة في يناير الماضى، بعد أن لاحظت جوجل زيادة طفيفة في المعاملات الاحتيالية التي تهدف إلى استغلال المستخدمين.



ستلغي جوجل تدريجيًا الوظائف الأخرى خلال الأشهر المقبلة، حيث تقول جوجل، إن الإضافات الحالية لم تعد قادرة على تحصيل رسوم من العملاء باستخدام نظام مدفوعات سوق Chrome الإلكتروني.



وهذه ليست التغييرات الملحوظة الوحيدة على الإضافات التي أجرتها Google هذا العام، حيث طرحت الشركة عددًا من تحديثات السياسة في أبريل بهدف تقليل الامتدادات غير المرغوب فيها، بما في ذلك حظر امتدادات متعددة تفعل الشيء نفسه، وعدم السماح للمطورين بالتلاعب بالمراجعات لمحاولة الحصول على موضع أفضل لتمديدها، ومنع الإضافات التي تسيء الإخطارات.



وجدير بالذكر أنه كشفت أحدث احصاءات لسوق متصفحات الإنترنت، تفوق وهيمنة متصفح جوجل كروم بنسبة كبيرة عن المنافسين، حيث جاء في المركز الثاني بعد كروم، متصفح مايكروسوفت إيدج وفي المركز الثالث متصفح موزيلا فايرفوكس، وذلك بحسب موقع gizmochina الصينى.



وفيما يتعلق بالنسبة المئوية لانتشار المتصفحات، فقد حصل كروم على نسبة انتشار بلغت حوالى 70%، فيما مثلت نسبة متصفح إيدج من السوق حوالى 10% بعد العودة الجيدة التي حققها في الشهور الأخيرة وكسب ثقة الجمهور من جديد، بينما جاء متصفح فايرفوكس بسيطرة بلغت 7.2% حتى نهاية مايو الماضي.

