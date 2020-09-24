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الطقس: جو غائم جزئياً وانخفاض طفيف على الحرارة

24 أيلول / سبتمبر 2020 08:31

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فلسطين المحتلة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

أما السبت، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والأحد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية خاصة فوق المناطق الجبلية خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر

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