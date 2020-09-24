الاحتلال يهدم خيم سكنية وبركسات مواشي شرق بيت لحم

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، ثلاث خيم سكنية، وخمس بركسات لتربية الماشية في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "طينة" شرقا وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

وأشارت إلى أن ما تم هدمه يعود لـ"صالح احمد عبيات، ومحمود إبراهيم عبيات، وعيسى عبد الله غزال، وصلاح أحمد عبيات"، بحجة عدم الترخيص.

وصعد الاحتلال في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على القرية، عبر الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، وإيقاف البناء في مدرسة، وهدم بركسات وخيم.