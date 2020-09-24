النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2625 ) الخميس 24/9/2020
أخبار فلسطينية
- اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة لحوار "فتح" و"حماس" بإسطنبول حول الانتخابات
- أبو مازن يخاطب الأمم المتحدة.. التأكيد على الرؤية الفلسطينية ورفض “الوصاية” الأمريكية ومقترحات…
- الاحتلال يواصل الحرب الممنهجة في سجونه.. أسرى “إيشل” يغلقون الأقسام ويرجعون الطعام والهيئة…
- الخارجية الفلسطينية تشيد بالخطابات المناصرة لفلسطين وقضيتها أمام الجمعية العامة
- اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات متدرجة
- الخارجية: حالة وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم
- معروف: إتمام كافة إجراءات استقبال العالقين دون أي خلل
- البزم: تمكنّا من تفكيك قضايا أمنية رغم الانشغال بكورونا
أخبار إسرائيلية
- عقب تسجيل 11 ألف إصابة بكورونا في أقل من 48 ساعة.. فرض إغلاق شامل في دولة الاحتلال
· استطلاع: "يمينا" يقلص الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد
· اعتماد أميرة أورون سفيرة إسرائيلية لدى مصر
· فريدمان: الإمارات لن تحصل على F35 قبل 7 سنوات ولا إلغاء للضم
· نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة
اخبار دولية
- الرئيس الألماني يؤكد لنظيره الفلسطيني الالتزام بحل الدولتين
- مسؤول في أونروا: جميع برامجنا مهددة بالتوقف قريبا بفعل العجز المالي
- الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 43.2 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين
- واشنطن: دولة عربية أخرى ستوقع اتفاقا مع إسرائيل في غضون اليومين المقبلين
- "واشنطن بوست": ترامب قال إن "اليهود يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم"
- الرئيس الناميبي: ندعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اخبار عربية
- الرئيس الجزائري: حق إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس غير قابل للمساومة
- السودان يقر بمناقشة "السلام العربي الإسرائيلي" مع أمريكيين في الإمارات
- الرئيس اللبناني: ملتزمون بمبادرة السلامة العربية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين
- وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين
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الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة فلسطينيين اثنين بنيران إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة
- أسرى فلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي يهددون بالإضراب عن الطعام
- «النمل الأبيض» يهاجم مدينة إسرائيلية تزامنا مع فشل مواجهة تفشي الوباء
- أبو مازن يخاطب الأمم المتحدة.. التأكيد على الرؤية الفلسطينية ورفض “الوصاية” الأمريكية ومقترحات…
- الاحتلال يواصل الحرب الممنهجة في سجونه.. أسرى “إيشل” يغلقون الأقسام ويرجعون الطعام والهيئة…
- الخارجية الفلسطينية تشيد بالخطابات المناصرة لفلسطين وقضيتها أمام الجمعية العامة
- مسؤول في أونروا: جميع برامجنا مهددة بالتوقف قريبا بفعل العجز المالي
- “داخلية” غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين
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الشرق الأوسط
- فلسطين أمام أزمة نقص معدّات فحص «كورونا»
- «الشاباك» يحذّر من موجة عنف جراء انهيار اقتصادي في الضفةعباس: دور الملك سلمان تجاه فلسطين يعبّر عن شجاعته ووقوفه إلى جانب الحق
- اتفاق «فتح» و«حماس» على انتخابات متدرجة
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الخليج الإماراتية
- اجتماع عربي أوروبي في الأردن لبحث السلام بالشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- تحذيرات عسكريّة إسرائيليّة: مساعدة السلطة أو انفجار الضفّة
- بيع إسرائيل في أفريقيا: السودان على خطى الإمارات
- إحياء «المصالحة» في تركيا: لا «كلاكيت» هذه المرّة؟
الشروق المصرية
- رئيس الوزراء الفلسطيني: تقدم بين فتح وحماس لإجراء انتخابات عامة
- الرئيس الألماني يؤكد لنظيره الفلسطيني الالتزام بحل الدولتين
- إسرائيل تعلن عن إغلاق شامل وسط ارتفاع كبير للإصابات بكورونا
الاهرام المصرية
- الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 43.2 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين
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الغد الأردنية
- عريقات: مرسوم رئاسي قريبا بإجراء الانتخابات بحال توافق “فتح” و”حماس”
- فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر
- غزة: 73 إصابة جديدة بكورونا
- مواد فحص كورونا ستنفد خلال ساعات في غزة…
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الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية: خطاب حاسم من قطر للعالم يضع النقاط على الحروف
- الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره الألماني تطورات القضية الفلسطينية
- وقفة غزة ترفض الاتفاقيات مع تل أبيب
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الرئيس الجزائري: حق إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس غير قابل للمساومة
- البزم: عملنا على خمس مسارات لمواجهة كورونا بغزة
- أسرى خمسة سجون يقررون خطوات احتجاجية يومي الجمعة والسبت
- الإعلام الحكومي: إتمام كافة إجراءات استقبال العالقين دون أي خلل
- السودان يقر بمناقشة "السلام العربي الإسرائيلي" مع أمريكيين في الإمارات
- مستوطنون يقتلعون العشرات من أشتال الزيتون في خلة حسان
- "هيئة المعابر": إعلان "هام" حول ترتيبات سفر المغادرين عبر معبر رفح
القدس
- وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين
- عقب تسجيل 11 ألف إصابة بكورونا في أقل من 48 ساعة.. فرض إغلاق شامل في دولة الاحتلال
- شراكة لـ"القدس": مستمرون بأعمال إنجاز ملفات الأراضي والتسوية خاصة في مناطق "ج"
- اصابة شابين برصاص الاحتلال شمال رام الله
- الاحتلال يغلق طريقًا في عصيرة القبلية
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الحياة الجديدة
- الرئيس الناميبي: ندعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
- الرئيس اللبناني: ملتزمون بمبادرة السلامة العربية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني
- الرئيس الجزائري: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أساس الاستقرار في الشرق
- الاحتلال يخطر بوقف العمل في أرض زراعية جنوب الخليل
- الاحتلال يعتقل شابا من دورا بعد استدعائه لمقابلة مخابراته
- الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على أراض في تل الرميدة بمدينة الخليل
- وزيرة الصحة ومحافظ قلقيلية يفتتحان مستشفى الشهيد عمر القاسم لعلاج مصابي
- الخارجية: حالة وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم
- نيابة عن الرئيس: السفير دبور يسلم عائلة العالم الراحل انطوان زحلان وسام
- اجتماع عربي أوروبي غدا في عمان لبحث سبل دعم عملية السلام
- الإمارات تتعاقد مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية
صحيفة الأيام
- قرار احتلالي بالاستيلاء على 17 موقعاً في قلب الخليل
- »وفاة ثلاثة مواطنين و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- »مسار إبراهيم الخليل: السياحة المجتمعية نجحت بمحاربة رواية الاحتلال
- »"الصحة": العمل جار لحل أزمة نقص مواد فحص فيروس كورونا
- »شقيقان.. أحدهما أصم والآخر كفيف يديران مخبزاً في دير بلوط
- »المتحف الفلسطيني يفتح أبوابه مجدداً للجمهور لزيارة معرض "طبع في القدس"
- »فريدمان: الإمارات قد تتسلم طائرات F-35 بعد 7 سنوات والضم لم يلغ
- »البرهان يبحث في الإمارات "دور السودان في السلام العربي الإسرائيلي"
وكالة الراي
- قوات الاحتلال تصيب شابين فلسطينيين شرق رام الله
- تقرير جداريات غزة .. تخفي شعارات السياسة وتتوشح بالكمامةنقص الأدوية ونفاد المسحات المخبرية تهددان القطاع الصحي بغزة
- غزة: المعلمة تمارا أبو عفش تنفذ مبادرة" مختبري في بيتي "
- معروف: إتمام كافة إجراءات استقبال العالقين دون أي خلل
- البزم: تمكنّا من تفكيك قضايا أمنية رغم الانشغال بكورونا
- الأونروا: لا تتوفر أموال لدفع رواتب الشهر المقبل
- هيئة المعابر تعلن ترتيبات سفر المغادرين عبر معبر رفح
- شرطة المرور: سنحاسب كل مركبة تخالف منع التجوال بعد الـ 8 مساءً
وكالة صفا
- إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق رام الله..
- الحكومة مستعدة لتوفير متطلبات إنجاح الإنتخابات"..اشتية: نرحب بالحوار المشجع بين "فتح" و"حماس" في اسطنبول
- نعمل بسياسة التدرج الحذر"..البزم: تمكنّا من تفكيك قضايا أمنية رغم انشغال الأمن بمواجهة كورونا
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سما نيوز
- بـ”هدنة كورونية”: نتنياهو ومعركته الكبرى ضد سلطة القانون.. وإسرائيل تسأل: إلى متى؟
- “الأمن الإسرائيلي” محذراً: المجتمع الفلسطيني يقترب من الغليان وأزمة السلطة ستؤدي للتصعيد
- اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة لحوار "فتح" و"حماس" بإسطنبول حول الانتخابات
- واشنطن: دولة عربية أخرى ستوقع اتفاقا مع إسرائيل في غضون اليومين المقبلين
- "واشنطن بوست": ترامب قال إن "اليهود يفعلون كل شيء فقط من أجل أنفسهم"
- عقب تسجيل 11 ألف إصابة بكورونا في أقل من 48 ساعة.. فرض إغلاق شامل في اسرائيل
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فلسطين اليوم
- ٣ إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله وأريحا
- "سامحتك عن إيجار شهر!" رسالة ينتظرها الكثيرون لتثلج صدورهم
- الاسرى يقررون خطوات احتجاجية يومي الجمعة والسبت في 5 سجون
- "جهاز التعقيم الذكي" .. صُمم بجهود ذاتية وبأدوات محلية لمكافحة "كورونا"
- مضرب منذ 59 يوماً..الأسير الأخرس يعلن استمرار إضرابه ورفضه محاولة الاحتلال للالتفاق على مطالبه
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عرب 48
- الأحد: فتح معبر رفح في الاتجاهين
- نادي الأسير: قرار تجميد الاعتقال الإداري للأخرس التفاف على الإضراب
- الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و503 إصابات جديدة بكورونا
- قيود مشددة لمواجهة كورونا: إغلاق شامل بدءا من الجمعة
- استطلاع: "يمينا" يقلص الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد
- اعتماد أميرة أورون سفيرة إسرائيلية لدى مصر
· فريدمان: الإمارات لن تحصل على F35 قبل 7 سنوات ولا إلغاء للضم
· نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة
- وكالة وفا
- الاحتلال يهدم 3 خيم سكنية و5 بركسات لتربية الماشية شرق بيت ل ...
- قادة ورؤساء الدول: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس الاستقرار
- اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة التي تظلل الحوار الوطني بين حرك ...
حدث في مثل هذا اليوم
24 أيلول (سبتمبر)
- 2005م اغتالت طائرات صهيونيّة قادةً ميدانيين في كتائب القسّام خلال قصفها لسيّارتين مدنيّتين فلسطينيّتين في حيّ "الزيتون" بمدينة غزة. ومن بين الشهداء رواد فرحات ونافذ أبو حسنين.
- 2004م القوات الإسرائيلية تجتاح مدينة غزة (الشجاعية والتفاح والشعف) لتستكمل المجزرة التي بدأتها في 20-9-2002م وراح ضحيتها 13 شهيداً وعشرات الجرحى.
- 1995 م إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتوصلان في منتجع طابا المصري إلى "اتفاقية طابا" (أوسلو 2) التي تتعلق بالتزامات المرحلة الانتقالية من الجانبين والمزيد من نبضات إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية.
- 1995م توقيع اتفاقية طابا تمّ التوقيع على اتفاقية طابا (اتفاق المرحلة الانتقالية) بين ياسر عرفات و وزير خارجية الكيان الصهيوني شمعون بيريز في القاهرة ، و الذي يحدّد تفاصيل تنفيذ الحكم الذاتي في معظم الأراضي المأهولة بالفلسطينيين في المدن الرئيسة بالضفة الغربية
- 1990 م جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف 23 منزلاً ومتجراً في مخيم البريج بقطاع غزة.
- 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعوا إلى إجراء تحقيق بشأن مذبحة صبرا وشاتيلا.
- 1967 م إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
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