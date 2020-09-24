وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 43.2 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2625 ) الخميس 24/9/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم خيم سكنية وبركسات مواشي شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تصيب شابين فلسطينيين شرق رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: جو غائم جزئياً وانخفاض طفيف على الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الكأس السوبر الأوروبية: بايرن يبحث عن الرباعية في "منطقة خطرة" وكالة الرأي الفلسطينية سواريز ينضم رسميا لأتليتيكو مدريد وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد كرة القدم يناقش مع الصحة آلية استئناف دوري المناطق وكالة الرأي الفلسطينية هنية: الانتهاء من تقديم المساعدة المالية للرياضيين المتضررين
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2625 ) الخميس 24/9/2020

24 أيلول / سبتمبر 2020 09:12

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2625 ) الخميس 24/9/2020

 

أخبار فلسطينية

 

  • اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة لحوار "فتح" و"حماس" بإسطنبول حول الانتخابات

أخبار إسرائيلية

  • عقب تسجيل 11 ألف إصابة بكورونا في أقل من 48 ساعة.. فرض إغلاق شامل في دولة الاحتلال

·         استطلاع: "يمينا" يقلص الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد

·         اعتماد أميرة أورون سفيرة إسرائيلية لدى مصر

·         فريدمان: الإمارات لن تحصل على F35 قبل 7 سنوات ولا إلغاء للضم

·         نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة

  •  

 

 اخبار دولية

 

اخبار عربية

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي

 

 الشرق الأوسط

 

 

الخليج الإماراتية

  •   اجتماع عربي أوروبي في الأردن لبحث السلام بالشرق الأوسط

 

الاخبار اللبنانية

 

 الشروق المصرية

 

الاهرام المصرية

  • الاتحاد الأوروبي يقدم نحو 43.2 مليون يورو للاجئين الفلسطينيين
  •  

الغد الأردنية

 الشرق القطرية

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

القدس

  • وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين
  • عقب تسجيل 11 ألف إصابة بكورونا في أقل من 48 ساعة.. فرض إغلاق شامل في دولة الاحتلال
  • شراكة لـ"القدس": مستمرون بأعمال إنجاز ملفات الأراضي والتسوية خاصة في مناطق "ج"
  • اصابة شابين برصاص الاحتلال شمال رام الله
  • الاحتلال يغلق طريقًا في عصيرة القبلية
  •  

 

الحياة الجديدة

 

 

صحيفة الأيام

 

وكالة الراي

 

وكالة صفا

سما نيوز

 فلسطين اليوم

عرب  48

·         فريدمان: الإمارات لن تحصل على F35 قبل 7 سنوات ولا إلغاء للضم

·         نتنياهو يطالب بإغلاق شامل واسع يشمل فروعا اقتصادية عديدة

  • وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

24 أيلول (سبتمبر)

  • 2005م  اغتالت طائرات صهيونيّة قادةً ميدانيين في كتائب القسّام خلال قصفها لسيّارتين مدنيّتين فلسطينيّتين في حيّ "الزيتون" بمدينة غزة. ومن بين الشهداء رواد فرحات ونافذ أبو حسنين.
  • 2004م القوات الإسرائيلية تجتاح مدينة غزة (الشجاعية والتفاح والشعف) لتستكمل المجزرة التي بدأتها في 20-9-2002م وراح ضحيتها 13 شهيداً وعشرات الجرحى.
  • 1995 م إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتوصلان في منتجع طابا المصري إلى "اتفاقية طابا" (أوسلو 2) التي تتعلق بالتزامات المرحلة الانتقالية من الجانبين والمزيد من نبضات إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية.
  • 1995م توقيع اتفاقية طابا تمّ التوقيع على اتفاقية طابا (اتفاق المرحلة الانتقالية) بين ياسر عرفات و وزير خارجية الكيان الصهيوني شمعون بيريز في القاهرة ، و الذي يحدّد تفاصيل تنفيذ الحكم الذاتي في معظم الأراضي المأهولة بالفلسطينيين في المدن الرئيسة بالضفة الغربية
  • 1990 م جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف 23 منزلاً ومتجراً في مخيم البريج بقطاع غزة.
  • 1982م الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعوا إلى إجراء تحقيق بشأن مذبحة صبرا وشاتيلا.
  • 1967 م إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر "جهاز غسيل كلى" لخدمة مرضى قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟