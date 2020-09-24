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وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين

24 أيلول / سبتمبر 2020 09:32

وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين
وزيرا خارجية الأردن ومصر يؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين

الرأي- وكالات

 أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري أمس (الأربعاء) خلال لقائهما في عمان على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين وفق بيان للخارجية الأردنية .

وحسب البيان شدد الوزيران على أن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وكان شكري وصل عمان امس الاربعاء، للمشاركة في الإجتماع الوزاري الرباعي الذي تستضيفه المملكة الأردنية بمشاركة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس وبمشاركة مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستيل لبحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وسبل تفعيل الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

 

يشار إلى أن هذا هو الإجتماع الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ في شهر فبراير 2020 والثاني في يوليو 2020 عبر آلية الإتصال المرئي.

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