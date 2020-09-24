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في ظل جائحة كورونا

النائب العام يناقش مع الصليب الأحمر ضمانات وظروف احتجاز النزلاء

24 أيلول / سبتمبر 2020 09:49

النائب العام يناقش مع الصليب الأحمر ظروف احتجاز النزلاء في ظل جائحة كورونا
النائب العام يناقش مع الصليب الأحمر ظروف احتجاز النزلاء في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

 ناقش النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، مع السيد  ايجناسيو كاراسيس، رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر في قطاع غزة، الضمانات القانونية والإنسانية وظروف الاحتجاز للنزلاء في ظل جائحة كورونا.


جاء ذلك خلال زيارة المستشار المدهون  لمقر البعثة الدولية  للصليب الأحمر، بهدف  توثيق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والدولية ضمن سياسات النيابة في الانفتاح على كافة مكونات العدالة.

وأشار المدهون إلى جهود منظومة العدالة الجنائية، من النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية، في إنفاذ قانون العقوبات والتدابير البديلة، الصادر عن المجلس التشريعي في شباط/فبراير الماضي، والمعيقات الإجرائية لتطبيق بعض مواد القانون المذكورة، ووسائل تطبيقها واقعاً عملياً.

كما تم بحث امكانية مساهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسناد ودعم ذلك، بما يحقق التوجهات الإصلاحية الحديثة في تأهيل وإصلاح النزلاء، والإسهام بتقويم المظاهر السلبية فى المجتمع.

 

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