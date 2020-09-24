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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 258 قضية وتوقف 44 متهماً

24 أيلول / سبتمبر 2020 09:59

النيابة العامة تحقق في 258 قضية وتوقف44 متهماً
النيابة العامة تحقق في 258 قضية وتوقف44 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيق فى 258 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً للموجز اليومي للوزارة ليوم امس الأربعاء، فقد حققت النيابة في  45 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و47 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و107 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و59 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.


وأفادت النيابة العامة أنها  قامت  باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 44 متهم على مختلف القضايا المذكورة .


وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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