وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يبحث واقع عمل التحفيظ في ظل جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 134 محلاً ومنشأة مُخالفة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تسيطر على شجار عائلي في خانيونس تخلّله إطلاق نار وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط مُخترقي صفحة "لجنة متابعة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية نفاد المواد التشغيلية لجهاز فحص "كورونا" القطري في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "كورونا" يُجبر الاحتلال الإسرائيلي على الإغلاق الشامل وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 258 قضية وتوقف 44 متهماً وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين خلال عملهم شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يناقش مع الصليب الأحمر ضمانات وظروف احتجاز النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية عون: ملتزمون بمبادرة السلامة العربية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"كورونا" يُجبر الاحتلال الإسرائيلي على الإغلاق الشامل

24 أيلول / سبتمبر 2020 10:02

60-180818-israel-deaths-corona_700x400
60-180818-israel-deaths-corona_700x400

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على خطة الإغلاق الشامل التي أقرها المجلس المصغر، وذلك لمواجهة ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات اليومية جراء فيروس "كورونا".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جلسة الحكومة شهدت خلافات حول آليات التعامل مع الأزمة، حيث استمرت في الانعقاد حتى وقت مبكر صباح اليوم.

وذكرت أنه سيتم تطبيق الإغلاق الكامل اعتبارًا من يوم غد الجمعة، وحتى الخميس، الموافق 11 من الشهر القادم.

وأشارت إلى أنه جرى التصويت على اللوائح الصحية التي من شأنها تقييد التجمعات وهو ما أثار جدلاً أكبر في صفوف الوزراء خاصةً بشأن الصلاة فيما يسمى "عيد الغفران" اليهودي.

ولفتت إلى أن "نتنياهو" حذر خلال الجلسة من الوصول لحافة الهاوية حال لم تتخذ إجراءات صعبة خاصةً وأن الموجة الثانية بدأت تضرب جميع أنحاء العالم وعدد الوفيات والحالات الخطيرة في ارتفاع.

ووجه وزراء من حزب "الليكود" ومن خارجه انتقادات حادة للخطة، إلا أنه تم تمريرها بإجماع أكبر بعد التصويت عليها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية التأهيل تطلق تحدي " CadiDay " لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟