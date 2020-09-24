"كورونا" يُجبر الاحتلال الإسرائيلي على الإغلاق الشامل

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على خطة الإغلاق الشامل التي أقرها المجلس المصغر، وذلك لمواجهة ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات اليومية جراء فيروس "كورونا".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جلسة الحكومة شهدت خلافات حول آليات التعامل مع الأزمة، حيث استمرت في الانعقاد حتى وقت مبكر صباح اليوم.

وذكرت أنه سيتم تطبيق الإغلاق الكامل اعتبارًا من يوم غد الجمعة، وحتى الخميس، الموافق 11 من الشهر القادم.

وأشارت إلى أنه جرى التصويت على اللوائح الصحية التي من شأنها تقييد التجمعات وهو ما أثار جدلاً أكبر في صفوف الوزراء خاصةً بشأن الصلاة فيما يسمى "عيد الغفران" اليهودي.

ولفتت إلى أن "نتنياهو" حذر خلال الجلسة من الوصول لحافة الهاوية حال لم تتخذ إجراءات صعبة خاصةً وأن الموجة الثانية بدأت تضرب جميع أنحاء العالم وعدد الوفيات والحالات الخطيرة في ارتفاع.

ووجه وزراء من حزب "الليكود" ومن خارجه انتقادات حادة للخطة، إلا أنه تم تمريرها بإجماع أكبر بعد التصويت عليها.