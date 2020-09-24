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نفاد المواد التشغيلية لجهاز فحص "كورونا" القطري في غزة

24 أيلول / سبتمبر 2020 10:15

-1854009429
-1854009429

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخميس، توقف جهاز الفحص المخبري الخاص بـ"كورونا" المستلم من اللجنة القطرية بسبب نفاد المواد التشغيلية الخاصة به.

وأكدت الوزارة في بيان عاجل لها، أن المختبر المركزي فقد 50 %من قدرته في فحص فيروس "كورونا"، وهو يعمل الآن بالجهاز الأساسي فقط.

وأشارت إلى أن المختبر المركزي وصل الى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية، مبينة أن انخفاض مستوى قدرته على فحص "كورونا" سيؤثر على جهود التقصي ومتابعة المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع

وطالبت الوزارة كافة الجهات بتدارك خطورة نفاد المواد المخبرية في المختبر المركزي قبل توقفه تماماً عن فحص فيروس "كورونا".

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