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المباحث العامة تضبط مُخترقي صفحة "لجنة متابعة كورونا"

24 أيلول / سبتمبر 2020 10:26

المباحث العامة تضبط مُخترقي صفحة "لجنة متابعة كورونا"
المباحث العامة تضبط مُخترقي صفحة

غزة- الرأي

ضبطت دائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث العامة في الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي، شخصين اخترقا صفحة "اللجنة الصحية لمتابعة فيروس كورونا" على فيسبوك، التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.
وقال مدير دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث، إنه بناء على ورود إشارة من قبل وزارة الصحة، تفيد بتعرض الصفحة المذكورة للاختراق، عملت أطقم الدائرة على تتبّع الاختراق ومصادره، حتى تمكنت من تحديد هوية ومصدر الاختراق.
ولفت مدير "الجرائم الإلكترونية"، في تصريح لـ "موقع الداخلية" إلى أنه تم التعرف على شخصين يقفان وراء الاختراق، وهما (م، ف) و(ع، ف)، مُشيراً إلى أنه تم توقيفهما والتحقيق معهما.
وأضاف أن الشخصين أقرا خلال التحقيق الأولي بقيامهما بعملية الاختراق، إلى جانب محاولات اختراق صفحات وحسابات أخرى، موضحاً أنه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وبيّن مدير دائرة الجرائم الإلكترونية، أن الأطقم الفنية تمكنت من استعادة الصفحة المخترقة، وتأمينها؛ لضمان عدم اختراقها مرة أخرى.

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