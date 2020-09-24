وكيل وزارة الأوقاف يبحث واقع عمل التحفيظ في ظل جائحة كورونا

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا، واقع دوائر الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم في ظل جائحة كورونا، والاطلاع على آلية العمل فيها خلال هذه المرحلة، بحضور مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار ومدير عام التخطيط والسياسات أ. ماهر يعقوب ومدراء دوائر التحفيظ.

واستعرض د. الأغا خلال اللقاء أبرز وأهم الإنجازات الخاصة بالتحفيظ منذ بداية جائحة كورونا حتى اللحظة’ مشيدًا في الوقت ذاته بكافة الجهود المبذولة من قبل طواقم التحفيظ، مطالبًا بضرورة العمل على تطوير وإيجاد بدائل وخطط جديدة لاستكمال خطة العمل التشغيلية خلال العام الجاري.

كما ودعا وكيل وزارة الأوقاف الى استكمال اختبارات حفظة 2020م، الأسبوع القادم وتفعيل المقارئ الإلكترونية على مستوى المحافظات ومضاعفة الدورات المتنوعة الخاصة بأحكام التلاوة واستهداف المجتمع المحلى بالأنشطة القرآنية.

بدوره، أكد النجار أن إدارته تسعى دومًا للارتقاء بالمستوى المطلوب الخاص بملف التحفيظ، منوهًا الى أنهم لن يدخروا جهدًا لتحقيق الإنجازات المطلوبة رغم الصعوبات في ظل جائحة كورونا لتحقيق النتائج المرجوة وتخريج جيل قرآني واع قادر على جلب النصر والتمكين للأمة الإسلامية.