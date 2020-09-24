"لجنة مكافحة العدوى" تنفذ سلسلة من الاجراءات لمواجهة "كوفيد ١٩"

غزة- الرأي

تناول التقرير الصحي الذي أصدره مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بوزارة الصحة جهود لجنة مكافحة العدوى وسلامة المرضى والتي لا زالت تبذل الكثير من العمل والمتابعة الآنية لتحصين المجتمع وحمايته ضد جائحة "كورونا"، وذلك منذ بداية انتشار الوباء داخل المجتمع بتاريخ 25/8/2020وحتى 12/9/2020.



حيث شكلت مكافحة العدوى لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والداخلية لتقصي ومتابعة المصابين، ومتابعة سحب العينات الخاصة بالمخالطين، وعمل كشف (screening).

وتواصلت اللجنة من خلال الاتصال بالمصابين وتقديم النصائح الطبية اللازمة والدعم النفسي والمعنوي مع توثيق بيانات المصابين والمخالطين.



واشرفت على نقل المصابين من المنازل إلى مستشفيات العزل، مع تجهيز اسماء المخالطين ين وإرساله للطب الوقائي لاتمام الإجراءات وعمل اللازم لهم.

كما تابعت اللجنة تسليم اسماء المخالطين لوزارة الداخلية ليتم متابعة حجرهم.، مع مساندة فريق الاستجابة السريعة لسحب العينات.

وشكلت لجنة ميدانية للتقصي في كل محافظة للعمل والكشف الميداني، ومتابعة اجراءات السلامة داخل المجتمع على مدار الساعة، ومتابعة المحجورين داخل مراكز الحجر الصحي.

يذكر ان عدد الحالات المؤكد إصابتها خلال تلك الفترة كانت 1719 إصابة تعافى منها 156 حالة فيما كان عدد حالات الوفاة 13 حالة، كما بلغ عدد الحالات الأنشطة 1550 حالة وبلغ مجموع الفحوصات التي اجريت 23,800 فحص.