أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة 24 سبتمبر

غزة – الرأي:

تشهد الأسواق في قطاع غزة استقراراً نسبياً في أسعار الخضروات والفواكه في ظل استمرار سريان القرارات الحكومية للتعامل مع ظروف جائحة "كورونا".

ونشر موقع "سوق الزاوية" المختص بمتابعة الأسعار، أن إجراءات وزارتي الزراعة والاقتصاد في الجانبين الرقابي والإداري ساهم في خفض الأسعار عبر السماح باستيراد بعض الأصناف التي تشهد عجزًا في الإنتاج.

وجاءت أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس على النحو الآتي:

أسعار الخضروات:

البندورة: 1 ك = 2 – 2.5 شيكل

خيار: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 – 4 شيكل

بصل: 4 – 5 ك = 10 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 1.5 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1 شيكل

فلفل أخضر طازج: 1ك = 4 شيكل

فلفل أخضر (بايت): 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي ملوّن: 1ك = 5 شيكل

فلفل رومي أخضر: 1 ك = 4 شيكل

بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 6 -7 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 1 ك = 7 شيكل

ملوخية: 1ك = 2 – 2.5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

1ك = 10 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 6 شيكل

ليمون مصري أصفر: 1ك = 2.5 شيكل

ليمون بلدي أصفر: 1ك = 3 شيكل

ليمون أخضر: 4ك = 10 شيكل

كوسا: 1ك = 4 شيكل

و3 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 – 2.5 شيكل

ملفوف أحمر (صغير) : 3 شيكل

أسعار الفواكه:

عنب: 1ك = 5 شيكل

تين: 1ك = 5 شيكل

مانجا خضراء “كي”: 1ك = 5 شيكل

خوخ: 1ك = 4 شيكل

خوخ ملس: 1ك = 3.5 شيكل

سنطروزة: 1ك = 5 شيكل

جوافة: 1ك = 4 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 7 شيكل

موز: 1ك = 5 شيكل