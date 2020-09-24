بلدية خان يونس تتسلم ممرًا للتعقيم الذاتي

خان يونس- الرأي

تسلمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، ممرًا للتعقيم الذاتي من مؤسسة أبو ربيع الصناعية، وذلك دعمًا للجهود المبذولة في مواجهة جائحة كورونا.

وحضر مراسم التسليم رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ورئيس لجنة طوارئ جائحة كورونا أ. عماد الأغا، ورئيس قسم الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر، وعن المؤسسة مديرها العام م. طارق أبو ربيع، والطاقم الهندسي والفني.

وخلال اللقاء أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تعتز بالعلاقات الثنائية مع شركائها في التنمية والتطوير من خلال زيادة التعاون المشترك بما ينعكس على تطوير الخدمة كمًا وكيفًا، مبينًا أن بلدية خان يونس ومنذ الإعلان عن فايروس كورونا كــ "وباء" لم تدخر جهدًا في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أبناء خان يونس وكذلك موظفي البلدية سيما وأن البلدية تعتبر من أكبر المؤسسات الخدماتية على مستوى جنوب محافظات غزة ويؤمها الآلاف من المواطنين والمراجعين يوميًا.

وشدد م. البطة على أن البلدية لا تدخر جهدًا في التخفيف على المواطنين في ظل الأوضاع الحالية والصحية التي خلفتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية ممر التعقيم الذاتي الذي تبرعت به مؤسسة أبو ربيع التجارية والذي سيعمل على تحسين بيئة العمل وتحقيق درجات متقدمة من التعقيم والحماية الصحية لكل الموظفين الذين يرتادون البلدية بالرغم من الظروف الطارئة من أجل تقديم الخدمات لأبناء شعبهم.

ومن جانبه أوضح م. أبو ربيع أن توفير ممر التعقيم الذاتي لبلدية خان يونس يأتي ضمن اطار المسئولية الاجتماعية لدى المؤسسة وكذلك تنفيذاً للشراكة المبرمة مع بلدية خان يونس، حيث يهدف لحماية موظفي المؤسسات الخدماتية من تداعيات فايروس كورونا المستجد والحفاظ على حياتهم، مبينًا أن ممر التعقيم تم تجهيزه بأيدي فلسطينية بحته وبأحدث المواصفات وحاصلاً على اعتماد وزارة الصحة الفلسطينية، مشيراً في ذات السياق إلى أهميته في توفير التعقيم المباشر للموظفين وذلك كـمظلة صحية آمنة لمجابهة الفايروس.

وأشار أبو ربيع أن مؤسسته تدعم كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية تنفيذًا لتوجيهات مجلس الإدارة بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار الجهود المبذولة من كافة المؤسسات من أجل مجابهة الجائحة بما يضمن أمن وسلامة الجميع عبر استمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائي

