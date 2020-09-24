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أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 24 سبتمبر

24 أيلول / سبتمبر 2020 12:08

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غزة- الرأي:

تشهد الأسواق في قطاع غزة استقراراً نسبياً في أسعار اللحوم والدواجن في ظل استمرار سريان القرارات الحكومية للتعامل مع ظروف جائحة "كورونا".

ونشر موقع "سوق الزاوية" المختص بمتابعة الأسعار، أن إجراءات وزارتي الزراعة والاقتصاد في الجانبين الرقابي والإداري ساهم في خفض الأسعار عبر السماح باستيراد بعض الأصناف التي تشهد عجزًا في الإنتاج.

وجاءت أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس على النحو الآتي:

أسعار اللحوم الطازجة:

1ك = 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

ضاني: 48 شيكل

الدجاج:

حي 1ك = 10 – 10.5 شيكل

صافي: 1ك = 15 شيكل

فخذ: 1ك = 13 شيكل

فخد بدون ظهر: 1ك = 15 شيكل

صدر: 23 شيكل

شيش: 24 شيكل

ستيك: 24 شيكل

كبدة: 16 شيكل

جناح: 10 شيكل

أسعار الحبش:

صدر: 17 شيكل

ستيك: 18 شيكل

فخذ بدون ظهر: 12 شيكل

فخذ بظهر: 10 شيكل

دبوس: 11 شيكل

جناح: 7 شيكل

أسعار الأسماك الطازجة:

سردينة: 10 – 11 شيكل

دنيس: 33 شيكل

جمبري: 45 – 55 شيكل

مليطة: 30 شيكل

غزلان: 20 – 30 شيكل

كلماري: 22 شيكل

فتال 45 شيكل

سكمبلة: 11 – 18 شيكل

طرخونة: 20 – 30 شيكل

بوري: 25 شيكل

منفاخ (خنزير): 45 شيكل

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