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لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس تستعرض أعمالها خلال 24 ساعة

24 أيلول / سبتمبر 2020 12:15

لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس تستعرض أعمالها خلال 24 ساعة
لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس تستعرض أعمالها خلال 24 ساعة

خان يونس- الرأي

أكدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، على مواصلة خدماتها المختلفة في كافة القطاعات الأساسية ومن أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي وحملات التعقيم للأحياء ومنازل المخالطين، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.
 وأظهرت جانب من أعمال بلدية خان يونس خلال 24 ساعة الماضية وهي:
• الموارد البشرية:
- (459) موظفًا على رأس عملهم ضمن خطة الطوارىء.
- عقد (5) اجتماعات طارئة للجان الطوارىء وأخرى خاصة بالدوائر حسب طبيعة العمل.
• قطاع المياه:
- تشغيل (28) بئرًا للمياه.
- ضخ (27,000) كوبًا من المياه باتجاه منازل المواطنين.
- استخدام (600) لترًا من الكلور لتعقيم المياه.
- صيانة (15) خط مياه في مناطق مختلفة.
• قطاع الصرف الصحي:
- تشغيل (10) مضخات صرف صحي رئيسية وفرعية .
- تصريف (15,500) كوب مياه صرف صحي إلى محطة المعالجة المركزية الواقع شرق الفخاري جنوب خان يونس.
- تنظيف (17) كوب من مخلفات محطات الصرف الصحي.
- تسليك (10) خطوط وشبكات صرف صحي.
- معالجة (28) إشارة طفح مياه صرف صحي.
• قطاع النظافة والصحة والبيئة:
- جمع (91.2) طن نفايات من الأحياء والشوارع.
- جمع (5) طن من مراكز الحجر الصحي ومنازل المواطنين المُدرجين ضمن "الحجر المنزلي".
- تنظيف وجمع (120) كوب ردميات ورمال زائدة من الشوارع والأحياء.
- استهلاك (600) لتر مواد لتعقيم الأحياء والمرافق العامة.
- تعقيم (9) أماكن لمنازل المخالطين والشوارع والأحياء.
• الآليات والوقود:
- تشغيل (29) آلية لخدمات النظافة والصرف الصحي وحملات التعقيم ولجان الطوارىء الميدانية
- استهلاك (790) لتر وقود لتسهيل وصول وتقديم خدمات البلدية المختلفة (المياه والصرف الصحي-اليات جمع النفايات-آليات الطوارىء والمتابعة الميدانية- آليات التعقيم).
• الجولات الرقابية:
- إجراء (24) جولة رقابية على المحلات ومراكز البيع وكذلك لمنع الاعتداء على الأملاك العامة.
• غرفة عمليات الطوارىء:
- استقبال (115) اتصالاً من المواطنين.
- معالجة (107) من الشكاوى الواردة لغرفة عمليات الطوارىء.
 

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