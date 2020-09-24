وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: إغلاق 5 محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 112 في غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس تستعرض أعمالها خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس: استمرار العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر وكالة الرأي الفلسطينية أسعار اللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة 24 سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتسلم ممرًا للتعقيم الذاتي وكالة الرأي الفلسطينية إيقاف مطعم مأكولات شعبية عن العمل وإتلاف مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية منع تصوير المساعدات بغزة ..قرار صائب لحفظ كرامة الفقراء وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة 24 سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة مكافحة العدوى" تنفذ سلسلة من الاجراءات لمواجهة "كوفيد ١٩"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال جولة تفتيشية على محطات الوقود برفح

الحكم المحلي: إغلاق 5 محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية

24 أيلول / سبتمبر 2020 12:30

الحكم المحلي: إغلاق 5 محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية
الحكم المحلي: إغلاق 5 محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية

رفح- الرأي

أجرت لجنة تسوية أوضاع محطات الغاز والوقود بوزارة الحكم المحلي،  جولة رقابية على محطات تعبئة الوقود،  وذلك استكمالاً للجولات التفتيشية على محطات الوقود والغاز بمحافظة رفح، ممثلة بأعضائها م. نعيم اللوح ، م. زياد عبيد ورئيس قسم التعديات لبلدية رفح وشرطة البلدية. 

وقالت الوزارة إنه خلال الجولة تم زيارة 15محطة وقود، و إغلاق 5 محطات نهائياً  وتسوية وضع باقي المحطات.

كما تم تسليم تلك المحطات  إخطارات من الوزارة بخصوص تسوية أوضاع المحطات، ومنحهم مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم حسب نظام محطات الغاز والوقود لسنة 2018، فيما سلمت الوزارة  إخطارات بالإغلاق للمحطات التي صدر بها قرار اغلاق. 

وفي سياق آخر،  تم زيارة  لبلدية النصيرات لمعاينة "لبركس حديد" تابع لشركة ابو جبة والاطلاع على حيثيات الموضوع.

الحكم المحلي: إغلاق 5 محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية 28bc3568-885a-4e05-9512-0fbe92dfb784 19189822-63f8-43f4-b2e9-a6ad2c984115
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية التأهيل تطلق تحدي " CadiDay " لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟