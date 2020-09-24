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طوارئ زراعة الشمال تحذر أصحاب ثلاجات البطاطس من الاحتكار

24 أيلول / سبتمبر 2020 12:46

طوارئ زراعة الشمال تحذر أصحاب ثلاجات البطاطس من الاحتكار
طوارئ زراعة الشمال تحذر أصحاب ثلاجات البطاطس من الاحتكار

غزة- الرأي

نفذت لجنة طوارئ زراعة الشمال بالشراكة، مع وزارة الاقتصاد ومباحث التموين جولة رقابية على ثلاجات، وتجار بيع البطاطس،وذلك لحصر الكميات الموجودة والتحريز عليها، وعدم بيعها إلا بموافقة لجنة طوارئ زراعة الشمال، ووزارة الإقتصاد.


يأتي ذلك في ظل الشكاوى المتكررة بعدم التزام بعض التجار في التسعيرة المعتمدة وتوجه التجار لبيع كميات البطاطس المخزنة لديهم خارج محافظة الشمال.


وفي سياق منفصل،  قامت اللجنة بمراقبة الاستخدام الآمن لمبيد "النيماكور"  في أراضي المزارعين الحاصلين على أذونات باستخدامه ،وذلك بهدف وصول المنتج للمواطنين بشكل آمن وصحي.
 

طوارئ زراعة الشمال تحذر أصحاب ثلاجات البطاطس من الاحتكار 120088669_3384418781637518_3957857329035680463_n
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