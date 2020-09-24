الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط لمخالفين خلال 238 جولة تفتيش

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، أن طواقم حماية المستهلك نظمت 238 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت 16 جولة ميدانية للمحلات التجارية، وحررت فيها 54 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار .

ونوهت الوزارة إلى أنه تم تحرير 19 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات ودقيق فاسد ومنتهي الصلاحية، وتم تحرير عدة محاضر ضبط لأصحاب محال تجارية لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية .

وأوضحت الاقتصاد أن دائرة المعادن الثمينة أجرت 9 جولات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خان يونس وأكدت عليهم بالإلتزام بإجراءات السلامة .

كما حجز قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالادارة العامة للصناعة، اكسسوارات الغاز المنزلي داخل مخازن المعبر لاجراء الفحوصات المخبرية، عدا عن تحرير عدة محاضر ضبط لعدد من المطاعم الشعبية لعدم التزامها بإجراءات الوقاية .

وذكرت الوزارة أن جولات طواقمها تركزت على المخابز للتأكد من نظافتها والتزامها بالسلامة، لافتة إلى أن بامكان المواطن الإتصال على الرقم المجاني للوزارة 1800112233 للإبلاغ عن التجار والباعة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار .