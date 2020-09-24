وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ زراعة رفح تتفقد مشاتل الخضار ومحلات بيع المبيدات وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| نادي خدمات رفح يفتتح أول متحف رياضي في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُصرح بشأن لقاءات المصالحة مع فتح في إسطنبول وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 59 وكالة الرأي الفلسطينية كيف أتسوّق في ظل كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ زراعة الشمال تحذر أصحاب ثلاجات البطاطس من الاحتكار وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تواصل الإرشاد الحقلي للمزارعين وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: إغلاق 5 محطات وقود خلال 15 زيارة تفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 112 في غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس تستعرض أعمالها خلال 24 ساعة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط لمخالفين خلال 238 جولة تفتيش

24 أيلول / سبتمبر 2020 02:09

الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط لمخالفين خلال 238 جولة تفتيش
الاقتصاد تحرر 54 محضر ضبط لمخالفين خلال 238 جولة تفتيش

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الخميس، أن  طواقم حماية المستهلك نظمت 238 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، ونفذت 16 جولة ميدانية للمحلات التجارية، وحررت فيها 54 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار .

 ونوهت الوزارة  إلى أنه تم تحرير 19 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وأجبان وألبان ومشروبات ودقيق فاسد ومنتهي الصلاحية، وتم تحرير عدة محاضر ضبط لأصحاب محال تجارية لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية .

وأوضحت الاقتصاد أن دائرة المعادن الثمينة أجرت  9 جولات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خان يونس وأكدت عليهم بالإلتزام بإجراءات السلامة .

كما حجز  قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالادارة العامة للصناعة، اكسسوارات الغاز المنزلي داخل مخازن المعبر لاجراء الفحوصات المخبرية، عدا عن  تحرير عدة محاضر ضبط لعدد من المطاعم الشعبية لعدم التزامها بإجراءات الوقاية .

وذكرت الوزارة أن جولات طواقمها تركزت على المخابز للتأكد من نظافتها والتزامها بالسلامة، لافتة  إلى أن بامكان المواطن الإتصال على الرقم المجاني للوزارة 1800112233 للإبلاغ عن التجار والباعة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية التأهيل تطلق تحدي " CadiDay " لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟