"مباحث كورونا" توقف 72 شخصاً خرقوا قرار حظر التجوال

غزة- الرأي

أوقفت مباحث "كورونا" بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية، 36 شخصاً مخالفاً من أصحاب المحال التجارية، وحررت تعهدات بحقهم لعدم تكرار المخالفة، لقرارات وتعليمات حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات قطاع غزة.

وأغلقت المباحث 132 محلاً ومنشأة مخالفة لاجراءات الوقاية والسلامة.

كما أوقفت 72 مواطناً خرقوا قرار حظر التجوال، عدا عن إنهاء 25 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.

وعملت المباحث على تحرير تعهدات بحق 10 مُروّجين للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العمل اليومي لـ "مباحث كورونا" بالتعاون مع الدوائر المختصة بالشرطة، في متابعة التزام المواطنين والمحال التجارية والمنشآت الخاصة والعامة، بالإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار جائحة كورونا.