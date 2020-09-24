المالية تنهي ملف التعليم الـ1000 شيكل لدعم الطلاب والجامعات

غزة- الرأي

أكدت وزارة المالية أنها أنهت ملف الاستفادة من صرف مبلغ 1000 شيكل للرسوم الدراسية لطلبة الجامعات، ورصدت في حساباتهم الجامعية، وتمكنت من تسديد كافة المبالغ المالية للجامعات والكليات الشريكة بالملف رغم جائحة كورونا.

وبينت الوزارة أن هذا الملف هدف لمساعدة الموظفين وذويهم من طلبة الجامعات بالإضافة لدعم القطاع التعليمي في غزة الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، مشيرة إلى أن نحو 6432 طالباً في 18 جامعة وكلية استفادوا من الملف.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقدم تسهيلات عديدة للموظفين للاستفادة من مستحقاتهم المالية ومنها الاستفادة لتسديد جزء من الرسوم الدراسية عبر المقاصة مع 7 جامعات في غزة، بالإضافة لمساعدات بغرض العلاج والزواج ومصاريف الجنازة وتسديد الرسوم الحكومية، بما يخفف عن كاهل الموظفين وذويهم رغم الضائقة المالية التي تمر بها الوزارة.