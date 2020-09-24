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القدرة: تخفيض فحوصات "كورونا" لـ 50% والمختبر مهدد بالتوقف

24 أيلول / سبتمبر 2020 05:03

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غزة – الرأي:

أعلن المتحدث باسم وازرة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أنه سيتم تخفيض فحوصات فايروس "كورونا" لـ 50%، مبيناً أن ذلك سيؤدي لتراجع أعداد المسحات العشوائية وقد يزيد من تفشي الوباء.

وأكد "القدرة" في تصريحات لإذاعة الأقصى الخميس، أن المختبر المركزي فقد 50% من قدرته في فحص فايروس "كورونا" بسبب نفاد المواد الخاصة بتشغيله.

وأشار إلى أن المختبر المركزي وصل إلى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية والخاصة بفحص فايروس "كورونا"، وهو مهدد بالتوقف عن العمل خلال أسبوع في حال عدم التدخل وتوفير المواد المخبرية الخاصة بتشغيله.

وقال: "نحتاج بشكل عاجل لدعم المختبر المركزي ليكون قادر على فحص 4000 حالة يومياً، مما يزيد من خفض نسبة تفشي الوباء في قطاع غزة".

وأضاف "الوباء مازال يتفشى في قطاع غزة ويوجد بؤر جديدة، ونحتاج لتكاتف كل الجهود لمنع انتشار الفايروس، وندعو المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية".

وطالب وزارة الصحة برام الله بتحمل مسؤولياتها ودعم القطاع الصحي وتعزيزه بالمعدات اللازمة لمواجهة فايروس كورونا، مؤكداً أن غزة لم يصلها حصتها الكاملة من المساعدات الدولية المقدمة للصحة لمواجهة فايروس كورونا.

وتابع: "الأشقاء القطريين والمؤسسات الدولية والإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل وتوفير المواد الخاصة بفحص فايروس كورونا، وزيادة مواد المختبر المركزي."

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