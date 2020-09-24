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الخارجية في غزة تمدد خدمة التصديقات للأسبوع القادم

24 أيلول / سبتمبر 2020 07:19

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية في قطاع غزة الخميس، عن تمديد تقديم خدمة التصديقات حتى الأسبوع القادم، خلال أيام "الأحد والاثنين، والثلاثاء والخميس".

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن القرار جاء حرصاً على استمرار إنجاز معاملات الأهالي الراغبين في السفر، حيث يبدأ الدوام من 8:00 صباحاً لغاية 13:30 ظهراً.

ونوهت إلى أن العمل سيكون في المقر الرئيسي بمدينة غزة فقط، المكائن، قرب مفترق السرايا مقابل البوابة الغربية مقر وزارة الثقافة سابقاً.

وأوضحت أن العمل في المقر المؤقت بمقر مديرية داخلية محافظة خانيونس سيبقى يومي الثلاثاء والخميس فقط، داعية لضرورة الأخذ باحتياطات وإجراءات الصحة والسلامة.

.يذكر أن معبر رفح البري سيعمل في كلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام ابتداءً  من يوم الأحد من الأسبوع القادم، بعد فترة إغلاق جراء جائجة كورونا

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