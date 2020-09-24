الداخلية تشدد الإجراءات بمناطق جديدة في غزة جراء "كورونا"

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخميس، أنه بناء على التحديث المستمر لتقييم الحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، تم اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي:

إغلاق منطقة حي الأمل بمحافظة خانيونس؛ بسبب ظهور إصابات جديدة فيها .

إغلاق المنطقة الشمالية الشرقية لحي الشيخ رضوان؛ بسبب ظهور إصابات جديدة فيها .

استمرار إغلاق منطقتي مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، والتركمان شرق محافظة غزة، والإبقاء على الإجراءات المشددة فيهما .

استمرار تشديد الإغلاق ومنع التنقل بين محافظتي غزة والشمال، وبين محافظة غزة وبقية المحافظات .

استمرار منع التجمعات بشكل كامل في كافة المحافظات .

استمرار سريان حظر الحركة والتجوال في كافة المحافظات من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباحاً .

استمرار إغلاق شاطئ البحر أمام المصطافين في كافة المحافظات .