الداخلية تشدد الإجراءات بمناطق جديدة في غزة جراء "كورونا"

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخميس، أنه بناء على التحديث المستمر لتقييم الحالة الوبائية لفيروس "كورونا"، تم اتخاذ عدة قرارات وهي كالتالي:
- إغلاق منطقة حي الأمل بمحافظة خانيونس؛ بسبب ظهور إصابات جديدة فيها.
- إغلاق المنطقة الشمالية الشرقية لحي الشيخ رضوان؛ بسبب ظهور إصابات جديدة فيها.
- استمرار إغلاق منطقتي مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، والتركمان شرق محافظة غزة، والإبقاء على الإجراءات المشددة فيهما.
- استمرار منع التجمعات بشكل كامل في كافة المحافظات.
- استمرار سريان حظر الحركة والتجوال في كافة المحافظات من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباحاً.
- استمرار إغلاق شاطئ البحر أمام المصطافين في كافة المحافظات.
- ندعو المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحد من الحركة وعدم الخروج إلا للضرورة.