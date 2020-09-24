وكالة الرأي الفلسطينية الاستهتار بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا يعرضنا لموجة ثانية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف في غزة تنعى العالم السوري الجليل نور الدين عتر وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تشدد الإجراءات بمناطق جديدة في غزة جراء "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تقبض على مشتبه به بقتل صراف في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية "الطاقة" تدعو أصحاب المولدات التجارية لإتمام إجراءات الترخيص وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية في غزة تمدد خدمة التصديقات للأسبوع القادم وكالة الرأي الفلسطينية قرار بعودة الدوام جزئياً في الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية القدرة: تخفيض فحوصات "كورونا" لـ 50% والمختبر مهدد بالتوقف وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تُمدد فتح مقر خدمة الجمهور بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مرفق رابط.. الداخلية تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

معروف: قرار عودة الدوام جزئياً لايتعارض مع إجراءات الداخلية

24 أيلول / سبتمبر 2020 09:46

أرشيف
أرشيف

غزة- متابعة بسام العطار- الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن عودة الدوام الحكومي جزئياً الأسبوع المقبل لايتعارض مع قرار وزارة الداخلية الأخير تشديد الإجراءات في بعض المناطق بقطاع غزة والتي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وأكد معروف خلال لقاء مع قناة الكوفية مساء اليوم الخميس، أن الدوام الحكومي لم يتوقف منذ بداية انتشار الجائحة في القطاع وإنما استمر بأشكال معينة فرضها الوضع الحالي، مبيناً أن مدراء المؤسسات الحكومية هم من يقرر عدد الموظفين المطلوب عودتهم الى عملهم ومكان سكناهم، بما يلبي الحد الأدنى لتقديم الخدمة للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.

وشدد معروف على ضرورة التزام الموظف بإجراءات السلامة التي أقرتها وزارة الصحة، خاصة عند التعامل مع المواطنين، موضحاً أن كافة الوزارات ستعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية والوقائية بهدف عدم انتشار فيروس كورونا.

يشار الى أن الداخلية قررت اليوم استمرار تشديد الإغلاق ومنع التنقل بين محافظتي غزة والشمال، وبين محافظة غزة وبقية المحافظات بالإضافة لاستمرار سريان حظر الحركة والتجوال في كافة المحافظات من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباحاً.

   

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية التأهيل تطلق تحدي " CadiDay " لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟