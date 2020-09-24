معروف: قرار عودة الدوام جزئياً لايتعارض مع إجراءات الداخلية

غزة- متابعة بسام العطار- الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن عودة الدوام الحكومي جزئياً الأسبوع المقبل لايتعارض مع قرار وزارة الداخلية الأخير تشديد الإجراءات في بعض المناطق بقطاع غزة والتي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وأكد معروف خلال لقاء مع قناة الكوفية مساء اليوم الخميس، أن الدوام الحكومي لم يتوقف منذ بداية انتشار الجائحة في القطاع وإنما استمر بأشكال معينة فرضها الوضع الحالي، مبيناً أن مدراء المؤسسات الحكومية هم من يقرر عدد الموظفين المطلوب عودتهم الى عملهم ومكان سكناهم، بما يلبي الحد الأدنى لتقديم الخدمة للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.

وشدد معروف على ضرورة التزام الموظف بإجراءات السلامة التي أقرتها وزارة الصحة، خاصة عند التعامل مع المواطنين، موضحاً أن كافة الوزارات ستعمل على توفير كافة المستلزمات الضرورية والوقائية بهدف عدم انتشار فيروس كورونا.

يشار الى أن الداخلية قررت اليوم استمرار تشديد الإغلاق ومنع التنقل بين محافظتي غزة والشمال، وبين محافظة غزة وبقية المحافظات بالإضافة لاستمرار سريان حظر الحركة والتجوال في كافة المحافظات من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباحاً.