الأوقاف في غزة تطلق مسابقة بعنوان "استثمر وقتك"

غزة – الرأي:

أطلقت وزارة الأوقاف في قطاع غزة الخميس، مسابقة معرفية بعنوان "استثمر وقت"، مؤكدة أنها تأتي من حرصها على استثمار أفراد المجتمع خاصة الأسرة وقتهم في ظل ظروف الحجر المنزلي جراء "كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المسابقة ستنطلق ابتداءً من يوم السبت القادم 26 سبتمبر، حيث تتكون من 30 سؤالًا في مجالات علمية متنوعة (القرآن، السيرة، الفقه، العلوم، التكنلوجيا، السياسة، الاقتصاد، الإدارة) وغيرها.

وأشارت إلى أن الأسئلة ستعرض يوميًا الساعة 9:00 صباحًا عدا يوم الجمعة، على مدار خمسة أسابيع، عبر قناة تبيان الالكترونية التابعة لها من خلال مقاطع مرئية، يتضمن كل مقطع سؤالًا واحدًا.

وبينت أنه ستُجرى قرعة علنية عبر البث المباشر كل يوم جمعة الساعة 5:00 مساءً لاختبار (20) فائزاً من المشاركين على مدار كل أسبوع، بقيمة 50 شيكلًا لكل فائز، موضحة أن المسابقة تشكل جميع الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا.

وحول شروط المسابقة نوهت للتالي:

1- مشاهدة مقطع الفيديو الذي يعرض سؤال الحلقة والإعجاب به والتعليق عليه.

2- الإجابة عن السؤال اليومي من خلال النموذج المرفق أسفل مقطع الفيديو.

3- الاشتراك بقناة تبيان الالكترونية وتفعيل الجرس.

4- نشر ومشاركة أسئلة المسابقة على صفحة المشترك الشخصية، ومشاركتها على 5 صفحات أو مجموعات على الأقل.

5- دعوات الأصدقاء للاشتراك بالمسابقة المعرفية لتعم الفائدة.

6- التأكد من صحة البيانات عند الإجابة على أسئلة المسابقة لضمان التأهل للحصول على الجائزة.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال عدم الالتزام بأحد شروط المسابقة، يفقد المشارك حقه في دخول القرعة الأسبوعية لاختيار الفائزين، داعية الأهالي للدخول إلى قناة تبيان الالكترونية عبر الرابط التالي (https://bit.ly/3cc8w8N).