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نصائح لتعزيز المناعة في مواجهة فايروس كورونا

24 أيلول / سبتمبر 2020 10:04

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غزة – الرأي:

نصائح لتعزيز المناعة في مواجهة فايروس كورونا

 

1. تناول مأكولات تُعزّز جهاز المناعة مثل الثوم والبصل والمأكولات الغنية بفيتامين سي.

2. تناول البروبيوتيك "البكتيريا الحية" الموجودة في مخمّرة، مثل اللبن، ومخلل الملفوف.

3. شرب المياه بكمية وافرة (2 لتر يومياً) لتساعد الكلى على إخراج السموم.

4. ممارسة الرياضة لتعديل مستوى الهرمونات في الجسم والتخلّص من التوتر.

5. الحصول على قسطٍ كافٍ من النّوم (8 ساعات يومياً) لاستعادة النّشاط.

6. التحكم بالتّوتر والقلق خاصة أثناء الحجر المنزلي.

7. التّعرّض لأشعة الشّمس لتعزيز فيتامين "د" في الجسم.

 

#استهتارك_سيقتل_أحبابك

وكالة الرأي الفلسطينية

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