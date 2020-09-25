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أخبار » الأسرة و المجتمع

علماء يكتشفون مادة توقف النزيف الحاد بسرعة

25 أيلول / سبتمبر 2020 06:33

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طور العلماء الروس أجهزة "إيروجيل" قادرة على إيقاف النزيف الحاد بسرعة؛ وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أن جزيئات الهلام الهوائي تتوقف عن النزف في غضون 2-3 دقائق.

وأفادت الخدمة الصحفية في جامعة التكنولوجيا الكيميائية الروسية (منديلييف) لوكالة "سبوتنيك" الروسية:

"طور علماء من جامعة منديلييف للتكنولوجيا الكيميائية في روسيا أجهزة إيروجيل تعتمد على البوليمر الحيوي (الشيتوزان) لإيقاف النزيف الحاد بسرعة. هذه جزيئات عالية المسامية يمكن حقنها محليًا في الجروح، فهي تنتفخ وتمتص كريات الدم الحمراء ومكونات الدم الأخرى، ونتيجة لذلك، يكون الدم كثيفًا".

وقالت الخدمة الصحفية إن العلماء أجروا اختبارات على حيوانات معملية، أظهرت أن جزيئات الهلام الهوائي تتوقف عن النزف في غضون 2-3 دقائق، بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على عيوب مميزة أو آثار جانبية لنظائرها المباشرة في السوق.

وشددت المؤسسة على أن فقدان الدم بكثرة هو السبب الرئيسي للوفاة في الإصابات.

وأوضحت الخدمة الصحفية أنه يمكن إيقاف الدم بطرق مختلفة، بما في ذلك بمساعدة الضمادات، لكن من الممكن حدوث حالات نزيف نابض حاد، حيث يمكن أن يفقد الشخص كمية كبيرة من الدم في غضون دقائق، ولا يمكن التعامل معه بالطرق المعتادة.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن هذا النزيف يمكن إيقافه الآن بشكل أساسي باستخدام مواد مسامية تعتمد على الزيوليت، لكنها يمكن أن تترك حروقًا على الجسم، لذلك يبحث العلماء عن مواد جديدة ستكون فعالة وآمنة.

يعتمد العلماء الروس لتطوير هذا الاختراع على الكيتوزان، وهو بوليمر حيوي شائع، يتم الحصول عليه من أصداف القشريات. وله توافق حيوي عالٍ، وبالتالي يُستخدم الشيتوزان في طلاء الأطراف الاصطناعية (بما في ذلك صمامات القلب الاصطناعية)، وأنظمة توصيل الأدوية المستهدفة، والسقالات لترميم أنسجة العظام وغيرها.

في العمل الجديد، صنع العلماء الهلام الهوائي على أساس الشيتوزان (وهذا هو الاسم الذي يطلق على المواد الصلبة العالية المسامية التي تتكون من 99% من الهواء)

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