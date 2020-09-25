أسباب آلام اليد عديدة وأبرزها النقرس أو هشاشة العظام

آلام اليد من أكثر الآلام شيوعاً لدى معظم الناس، وأسباب آلام اليد عديدة وأبرزها التعرض لإصابة وأمراض المناعة الذاتية، أمراض التهاب المفاصل ، وتلف الأعصاب أو الأوتار التي تخدم اليدين، في هذا التقرير نتعرف أسباب آلام اليد، وفقا لموقع "ميديكال".

أسباب آلام اليد

أسباب آلام اليد تشمل ما يلي:

كسور أو خلع أو إصابة

يعد كسر أو خلع أحد عظام اليد سببًا شائعًا لألم اليد.عادة ما يرتبط هذا بألم شديد، وغالبًا ما يكون هناك التهاب وألم في المنطقة في معظم الحالات ، سيعرف المرضى الذين يعانون من كسر أو خلع في اليد سبب الألم حيث سيكون هناك حادث معين تسبب في الإصابة.

النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي ينطوي على تكوين بلورات يورات أحادية الصوديوم في الجسم ، نتيجة تراكم حمض البوليك الزائد في مجرى الدم عندما تتشكل هذه البلورات بالقرب من أو داخل مفاصل الأصابع أو الرسغ ، فإنها يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا في اليد.

متلازمة النفق الرسغي

تتضمن متلازمة النفق الرسغي ضغط العصب الذي يحمل رسائل الإحساس والحركة إلى اليد يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم أو التنميل أو الوخز في اليدين والأصابع.

في معظم الحالات ، يتأثر الإبهام والسبابة والإصبع الوسطى والبنصر يميل إلى التطور تدريجيًا وغالبًا ما يكون أسوأ في الليل.

هشاشة العظام

يمكن أن يكون ألم اليد ناتجًا عن هشاشة العظام ، وهي حالة تنطوي على التهاب وتورم وانحناء المفاصل. يمكن أن يؤثر على أي مفصل في الجسم وعادة ما يؤثر على المفاصل في منتصف ونهاية الأصابع وقاعدة الإبهام ، مما يؤدي إلى الشعور بألم في هذه المناطق. قد يصاب بعض المرضى أيضًا بتورم في قاعدة الإبهام ، والذي يمكن أن يكون مؤلمًا بشكل خاص أثناء الأنشطة التي تنطوي على اليدين ، مثل الكتابة.

التهاب المفصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذي ينطوي على تدمير الخلايا التي تبطن المفاصل وتدعمها ، مما قد يؤدي إلى ألم والتهاب في اليدين غالبًا ما يوصف ألم اليد الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي بأنه خفقان أو وجع وعادة ما يكون أسوأ في الصباح ، أو عندما تكون المفاصل غير نشطة لفترة طويلة من الزمن.

الذئبة

الذئبة هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب وتدمير مفاصل الرسغ والأصابع ، مما قد يؤدي إلى ألم في اليد.

العقدة

يمكن أن تسبب العقدة التي تتطور بالقرب من مفصل أو وتر في اليدين ألمًا في المنطقة في مثل هذه الحالات ، تظهر كتلة صغيرة تحت الجلد تتكون من سائل زليلي مغلف. هذا السائل عبارة عن سائل لزج شفاف يفرز داخل تجاويف المفاصل للمفاصل الزليليّة. عادة ما يوفر التشحيم والتوسيد للمفاصل. تتطور العقد في أغلب الأحيان على الرسغين واليدين والأصابع ، مما يسبب ألمًا في اليد.

التهاب غمد الوتر الضيق

التهاب غمد الوتر الضيق ، المعروف أيضًا باسم إصبع الزناد ، هو حالة تنطوي على النقر أو قفل الوتر عند تحريك الإصبع أو الإبهام المتصلين باتجاه راحة اليد. يمكن أن يسبب هذا ألمًا وتيبسًا في اليد ، عادةً في قاعدة الإصبع المصاب.

التهاب غمد الوتر

قد يحدث ألم اليد أحيانًا بسبب التهاب غمد الوتر ، وهي حالة تتضمن التهاب الغمد الليفي المحيط بأوتار في الجسم ، مثل تلك التي تحدث في الرسغ أو الأصابع.

مرض دي كيرفان

مرض De Quervain هو حالة تتضمن تورمًا وسماكة في الغمد المحيط بأوتار الإبهام بالقرب من الرسغ. يمكن أن يسبب هذا ألمًا في الإبهام والمعصم واليد. وهو يختلف عن التهاب غمد الوتر من حيث أنه لا ينتج عن التهاب.

ظاهرة رينود

ظاهرة رينود هي حالة ناتجة عن تضييق الأوعية الدموية التي تغذي المناطق الطرفية من الجسم ، مثل اليدين. يزداد هذا التأثير سوءًا عندما يتعرض الشخص لدرجات حرارة باردة أو إجهاد. يمكن أن يؤدي إلى تلون وخدر وألم في اليدين.