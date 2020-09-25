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أخبار » الأسرة و المجتمع

مريض كورونا يصبح متعافيا بعد اختفاء الأعراض بـ7 أيام

25 أيلول / سبتمبر 2020 06:39

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أكدت الدكتورة داليا الشعراوي أستاذ مساعد الأمراض الصدرية بجامعة طنطا أن فيروس كورونا ما زال موجودا ولا احد بمأمن من الإصابة بالعدوى، وهو ما يتطلب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت استشاري أول الأمراض الصدرية  في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاعراض الاكلينيكة الحالية للإصابة بالفيروس تشمل التهاب في الحلق والكحة الناشفة وتقلصات في الأمعاء ورغبة في القيء والاسهال وعند اجراء التحاليل يظهر ارتفاع معدلات التجلط ومعامل الالتهاب.

وأكدت الدكتورة داليا الشعراوي أن المريض يصبح متعافيا من الفيروس بعد 7 أيام من اختفاء الأعراض ومن الممكن أن يبدأ في التعامل بشكل طبيعى مع من حوله.

وعن المخالطين للمصابين في فيروس كورونا، أوضحت أستاذ الأمراض الصدرية أنه لا حاجة لأخذ بروتوكول العلاج في حالة عدم ظهور أي أعراض عليهم، لأن الاصابه او التقاط العدوى ترجع إلى الحمل الفيروسى الذى يتعرض له الشخص والتي تؤدى الى ظهور الأعراض عليه.

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