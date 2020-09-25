بيضة خضراء تصيب الجميع بالحيرة: ما قصتها؟

لم تجد مزارعة في شرق الصين سبباً منطقياً لتفسير عثورها على بيضة خضراء منقطة باللون الأبيض وسط بيض دجاجاتها، في مزرعة صغيرة مرفقة بمنزلها في مدينة سوتشيان.

اكتشفت السيدة جاو، صاحبة المزرعة البيضة غير العادية، في منزلها في مدينة سوتشيان بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين، وقد عرضت السيدة جاو البيضة لمراسل من محطة البث المحلية وقالت أنها لا تملك أدنى فكرة عن سبب تلوينها، والذي تم وصفه بالأمر الغريب الذي يحدث.

البيض

قالت في تصريحاتها: "البيضة لها نفس حجم البيض الآخر، لكن هذه البيضة مغطاة بنمط أخضر منقوش"، وتابعت: "لدي سبع دجاجات وديك في الفناء الخلفي ولم أغير طعامهم على الإطلاق، إنه نفس الطعام الذي كنت أطعمهم به - الذرة والخضروات والأوراق الخضراء الأخرى."

ومع ذلك، قال تشانغ ون تشنغ ، كبير الأطباء البيطريين في محطة سوتشيان لتربية الحيوانات والطب البيطري، أن البويضة ربما تم تحفيزها بواسطة شيء ما في الخارج بينما لا تزال في أنبوب الدجاجة، ربما تشكل نتيجة اضطرابات في إفراز طبقة البروتين قبل اكتمال البيضة.

ويقول تشانغ أيضًا إنه من الأفضل عدم تناول تلك البيضة غير الطبيعية، ولم يتم الكشف عما إذا كانت البيضة تحتوي على صفار أخضر.

اكتشف خبراء من جامعة كيرالا البيطرية وعلوم الحيوان أن النظام الغذائي للطيور هو سبب هذه الظاهرة، حيث لم تكن تلك أول ظاهرة لتغيير لون البيض، حيث كشف المزارع لاحقًا أنه أطعم الدجاج المخلوط بالأعشاب والنباتات.

فوائد البيض

يحتوي البيض علي نسبة عالية من البروتين وهو عنصر هام لبناء الخلايا الجسم .وإذا كنت بحاجة إلي نسبة مغذيات كبيرة ينصح بتناوله فهو يعمل علي بناء الأنسجة والخلايا ولبنة هامة للعظام و العضلات و الغضاريف والجلد والدم .

يمكن للبيض مقاومة الإجهاد وذلك لإحتوائه علي البانتوثينك، وذلك لأنه يدعم نشاط الغدة الكظرية والتي تفرز الهرمونات التي تستجيب للإجهاد .