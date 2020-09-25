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النيابة العامة تحقق في 201 قضية متنوعة بمحافظات غزة

25 أيلول / سبتمبر 2020 08:10

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غزة-الرأي

حققت النيابة العامة في 201 قضية متنوعة على مستوى قطاع غزة وذلك لتحقيق الامن والاستقرار المجتمعي في ظل انتشار جائحة كورونا

وبينت النيابة خلال الايجاز اليومي لها امس ان القضايا تنوعت واشتملت على  50قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، 11 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، 57قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي،83قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، عامده إلى توقيف 200 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

واكدت النيابة استمرار  الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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