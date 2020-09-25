أعمال لجنة طوارئ كورونا في بلدية خان يونس خلال شهر

غزة-الرأي

تواصل بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة خدماتها المختلفة في كافة القطاعات الأساسية ومن أبرزها المياه والنظافة والصرف الصحي وحملات التعقيم للأحياء ومنازل المخالطين، وذلك ضمن الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.

جانب من أعمال بلدية خان يونس خلال شهر كامل منذ الإعلان عن تفشي الفايروس داخل المجتمع:

• الموارد البشرية:

- (60%) نسبة الموظفين المتواجدين على رأس عملهم ضمن خطة الطوارىء.

- عقد (103) اجتماعات طارئة للجان الطوارىء وأخرى خاصة بالدوائر حسب طبيعة العمل.

• قطاع المياه:

- تشغيل (28) بئرًا للمياه.

- ضخ (686,000) كوبًا من المياه باتجاه منازل المواطنين.

- استخدام (19,220) لترًا من الكلور لتعقيم المياه.

- صيانة (333) خط مياه في مناطق مختلفة.

• قطاع الصرف الصحي:

- تشغيل (10) مضخات صرف صحي رئيسية وفرعية .

- تصريف (441,350) كوب مياه صرف صحي إلى محطة المعالجة المركزية الواقع شرق الفخاري جنوب خان يونس.

- تنظيف (245) كوب من مخلفات محطات الصرف الصحي.

- معالجة (194) إشارة طفح مياه صرف صحي.

• قطاع النظافة والصحة والبيئة:

- جمع (1,730) طن نفايات من الأحياء والشوارع.

- جمع (123) طن من مراكز الحجر الصحي ومنازل المواطنين المُدرجين ضمن "الحجر المنزلي".

- تنظيف وجمع (1,802) كوب ردميات ورمال زائدة من الشوارع والأحياء.

- استهلاك (10,500) لتر مواد لتعقيم الأحياء والمرافق العامة.

- تعقيم (117) أماكن لمنازل المخالطين والشوارع والأحياء.

• أعمال صيانة الطرق:

- (1,850) متر مربع بلاط انترلوك لصيانة الشوارع.

- (290) متر طولي أحجار جبهة للشوارع.

- (35) مصفاه مطر تم تعديل مناسيبها.

- (100) متر طولي تمديد شبكات صرف صحي.

- (25) منهل صرف صحي تم صيانتهم.

- (30) مهمة لأعمال حداده للمرافق الخدماتية.

- (500) متر مربع صيانة معرشات ومرافق البلدية.

• الآليات والوقود:

- تشغيل (29) آلية لخدمات النظافة والصرف الصحي وحملات التعقيم ولجان الطوارىء الميدانية

- استهلاك (16,462) لتر وقود لتسهيل وصول وتقديم خدمات البلدية المختلفة (المياه والصرف الصحي-آليات جمع النفايات-آليات الطوارىء والمتابعة الميدانية- آليات التعقيم).

• الجولات الرقابية:

- إجراء (708) جولة رقابية على المحلات ومراكز البيع وكذلك لمنع الاعتداء على الأملاك العامة.

• غرفة عمليات الطوارىء:

- استقبال (3,590) اتصالاً من المواطنين.

- معالجة (3,467) من الشكاوى الواردة لغرفة عمليات الطوارىء.

