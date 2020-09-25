"وكلاء الوزارات" يلتقون ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني

غزة-الرأي

اجتمع عدد من وكلاء الوزارات في غزة، الخميس، بممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتنسيق الجهود في ظل إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع - الذي عُقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية بغزة - كلّ من اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، ود. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ود. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد، وم. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة، وعدد من الشخصيات ممثلةً عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

بدورهم، استعرض السادة وكلاء الوزارات، الجهود الحكومية في مواجهة كورونا، سيما منذ بدء انتشار الفيروس في غزة نهاية أغسطس الماضي، والسياسة المتبعة في فرض الإجراءات بناء على تقييم الحالة الوبائية.

وناقش الجانبان عدداً من البنود والنقاط المتعلقة بتشغيل بعض القطاعات الحيوية والمؤسسات، إضافة إلى بعض مطالب تسهيل الحركة لمُقدمي الخدمات في ظل الإجراءات المفروضة.

كما تمت مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز الاقتصاد وتطويره، خاصة في ظل الخسائر التي لحقت به بسبب الجائحة.

من جهتهم، أكد ممثلو المجتمع المدني وقوفهم إلى جانب الجهود الحكومية المتخذة في سبيل محاصرة انتشار الفيروس، وحماية المواطنين من خطره.

كما طرحوا عدداً من المقترحات التي تساهم في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتسهيل المهام الخدماتية لتلك المؤسسات.