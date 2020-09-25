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الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة

25 أيلول / سبتمبر 2020 08:39

فلسطين المحتلة - الرأي

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي درجتين.

وتسود أجواء معتدلة عموماً ومنعشة في الجبال مع سماء غائمة جزئياً الى غائمة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبياً في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء معتدلة نسبياً في الجبال خصوصاً في الظل وتميل للحرارة في الظهيرة فقط.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة وتسود أجواء معتدلة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، في حين تسود أجواء منعشة وتميل للبرودة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتصبح مائلة للبرودة أكثر مع ساعات الفجر مع مع فرصة لهطول أمطار خفيفة تتركز في السواحل بشكل أساسي. 

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