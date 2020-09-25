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معاريف: السودان وعُمان سيوقعان اتفاق تطبيع الأسبوع المقبل

25 أيلول / سبتمبر 2020 09:08

غزة - الرأي

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن السودان و سلطنة عمان تجريان محادثات متقدمة مع "إسرائيل" في الأيام الأخيرة، بوساطة ودعم مكثفين من الولايات المتحدة من أجل التطبيع.

وتوقعت الصحيفة العبرية، أن يتوصل الأطراف إلى إعلان بشأن اتفاقيات السلام في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر مقربة من مجلس السيادة السوداني أن لقاء مرتقبا قريبا سيعقد، بين رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال الفترة القريبة القادمة، متوقعة أن هذا اللقاء سيعقد في أوغندا.

ووفقاً لشبكة i24NEWS  العبرية، فإن السبت القادم الموافق 26 ايلول/سبتمبر الجاري، سيجري تدشين "جمعية الصداقة السودانية الاسرائيلية" في قاعة العباسي- شرق مستشفى الزيتونة بالخرطوم في مؤتمر صحفي، وسوف يتم دعوة وسائل الإعلام لحضور هذا المؤتمر الصحفي ايذانا ببدء عمل الجمعية رسميا في السودان. 

ورفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  التعقيب على الخبر.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات تناولت عدة قضايا، بينها "السلام العربي مع إسرائيل".
 
وذكر البيان الصادر عن مجلس السيادة السوداني، أن البرهان عاد إلى الخرطوم قادمًا من أبو ظبي، عقب ختام مباحثات مع مسؤولين أمريكيين استمرت ثلاثة أيام في الإمارات.
 
وأضاف البيان، أن "المباحثات تطرقت إلى قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية السلام في إقليم دارفور غربي البلاد". 

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