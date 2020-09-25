الصحة: نسبة إصابات اليوم تُعيدنا لبداية تفشي كورونا في غزة

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن نسبة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية بلغت 6.5% من مجمل الفحوصات، مؤكدةً أن "هذه النسبة تعيدنا إلى بداية تفشي الوباء داخل المجتمع".

وأعلنت الوزارة صباح اليوم عن تسجيل 45 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد إجراء فحصوصات لـ 682 عينة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح صحفي، أن نسبة الإصابات يجعل تفشي الوباء في قطاع غزة مقلقًا وخطيرًا ويحتاج مزيدًا من الوقت لاحتوائه.

وأوضح القدرة، أن تجدد الخطورة في بؤر التفشي بعد تثبيطها في بعض المناطق سببه الاستهتار والسلوك غير المنضبط من المواطنين.

وأشار إلى أن نقص مواد الفحص تسبب بتراجع عدد العينات التي استطاع المختبر المركزي فحصها خلال الساعات الماضية.

وبين القدرة، أن المرحلة التي يمر بها قطاع غزة من تفشي الوباء خطيرة، وتحتاج لتضافر الجهود للخروج منها بأقل الخسائر.

وأهاب بكافة المواطنين عدم التراخي والاستهتار لحظة واحدة في حماية أنفسهم ومن حولهم بالمحافظة على ارتداء الكمامة وتطهير اليدين، والتباعد الجسدي.