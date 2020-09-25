وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نسبة إصابات اليوم تُعيدنا لبداية تفشي كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية جنين: أسير من كفردان يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هنية: قيادة حماس ستعقد اجتماعَا خاصًا لدراسة التفاهمات مع فتح وكالة الرأي الفلسطينية 45 إصابة جديدة بعد فحص 682 عينة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية القضاء: فتح دوائر التنفيذ غدًا لانجاز الطلبات المستعجلة وكالة الرأي الفلسطينية البحرية المصرية تعتقل 3 صيادين قبالة بحر رفح وكالة الرأي الفلسطينية معاريف: السودان وعُمان سيوقعان اتفاق تطبيع الأسبوع المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق نيرانه صوب المزارعين على حدود غزة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل" وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"النيابة" تحقق بإفشاء صور من مسرح جريمة خانيونس

25 أيلول / سبتمبر 2020 12:26

UlI59
UlI59

غزة - الرأي

بدأت النيابة العامة أمس الخميس تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس منذ اكتشافها، وتابعت نيابة خانيونس الجزئية جهود المباحث العامة وتحرياتها وصولاً إلى القبض على المشتبه به بارتكاب الجريمة، وضبط الأدوات المستخدمة فيها وآثارها.

وكلف رئيس نيابة خانيونس الجزئية وكيل النيابة بمعاينة جثة المجني عليه، والإشراف على التشريح بدائرة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تكليف فريق الأدلة الجنائية معاينة مسرح الجريمة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وقد استمر استجواب المتهمين طوال الليل حتى صباح اليوم الجمعة وتم توجيه التهم لهم.

وأكدت النيابة العامة حرصها على إنهاء الإجراءات بالسرعة والدقة الممكنة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف الاسراع بمحاكمة المتهمين، والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات بحقهم وفقاً للقانون.

كما أعلنت النيابة العامة أنها بدأت تحقيقاً مستقلاً حول إفشاء أسرار التحقيق في الواقعة وتسريب صور مسرح الجريمة والمجني عليه، كون ذلك يمثل جريمة استناداً لنص المادة (٥٩) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وستتخذ إجراءاتها الحازمة بحق من يثبت ارتكابه لذلك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية التأهيل تطلق تحدي " CadiDay " لمناهضة أشخاص ذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟