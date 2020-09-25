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"البحرية" تواصل متابعة عمل الصيادين وإغلاق شاطئ البحر

25 أيلول / سبتمبر 2020 02:31

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تواصل الشرطة البحرية عملها في تنظيم عمل الصيادين في بحر غزة، ومتابعة بيع السمك وفق إجراءات السلامة والوقاية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

كما تواصل الشرطة البحرية متابعتها لإغلاق شاطئ البحر وخط الساحل أمام المصطافين، ومنع التجمعات على الشاطئ؛ تنفيذاً لقرارات وزارة الداخلية في إطار مواجهة الجائحة.

وينتشر ضباط وعناصر "البحرية" على امتداد خط الساحل في المحافظات كافة؛ لمراقبة مدى التزام الصيادين بالتعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة، ومنع التجمعات على الشاطئ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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