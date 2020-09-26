تعرف على استخدامات الفلفل الأسود

يستخدم الفلفل الأسود كعلاج شائع منزلي للعدوى مثل البرد والسعال، يمكن للفلفل الأسود أن يساعد في تعزيز المناعة بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، كما أن لشاي الفلفل الأسود بعض الفوائد للتحكم في الوزن ، ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS وسط جائحة كورونا، كان كل التركيز على تعزيز المناعة وإجراء تغييرات في نمط الحياة من شأنها أن تقلل من خطر الإصابة بالفيروس والمضاعفات أو الأعراض الشديدة في حالة إصابة شخص ما بمرض كورونا، في حين أن النظام الغذائي المعزز للمناعة قد تم وصفه كإجراء فعال لمنع خطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد ، فقد اقترح الخبراء أيضًا أن بعض العوامل مثل السمنة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر في زيادة خطر الإصابة بـ COVID-19.

شاي الفلفل الأسود لتقوية المناعة



تم استخدام الفلفل الأسود كتوابل وكعلاج منزلي، خاصة في فصل الشتاء حيث يشيع البرد والسعال ومشاكل صحية مماثلة يمكن أن يساعد شاي الفلفل الأسود في تعزيز المناعة لأنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات يمكن أن يهدئ التهاب الحلق ويقلل الاحتقان ويساعد أيضًا في تقليل الالتهاب في الجسم مما يساعد في تقليل الأعراض الشديدة للعدوى.

شاي الفلفل الأسود وإنقاص الوزن

في حين أن الفلفل الأسود وشاي الفلفل الأسود يستهلكان عادة بهدف وحيد هو علاج العدوى أو الوقاية منها ، يمكن أن يلعب شاي الفلفل الأسود دورًا مهمًا في تسريع فقدان الوزن.

يعزز التمثيل الغذائي: يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين ، وهو مركب معروف بتعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتمثيل الغذائي الجيد هو المفتاح لفقدان الوزن ، حيث يشير إلى السرعة التي يحرق بها الجسم الطعام للحصول على الطاقة ، ويضمن استخدام الطعام الذي تتناوله في الأنشطة ، بدلاً من تخزينه في الجسم على شكل دهون.

يجعلك تشعر بالشبع: أظهرت بعض الدراسات أن تناول وجبة حارة يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع وتبقى مشبعًا لفترة أطول. نظرًا لأن الفلفل الأسود يمكن أن يجعل أي طعام ساخنًا بسبب طبيعته الحارة ، فإنه يمكن أن يساعد في كبح الشهية وتسريع فقدان الوزن.

غني بمضادات الأكسدة: شاي الفلفل الأسود أو الفلفل الأسود بشكل عام غني بمضادات الأكسدة. عندما يتم إزالة السموم من الجسم ، يتم تنفيذ جميع وظائف الجسم بكفاءة كاملة ، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن