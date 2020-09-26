كيف تحمى نفسك ازاى من دهون البطن وأضرارها

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الدهون الزائدة في البطن ترتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة لأي سبب، بغض النظر عن مقدار الدهون الكلية في الجسم.وحسب ما ذكرته الـ cnn، في النساء ، كل زيادة 10 سنتيمترات في دهون البطن تزيد من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 8٪. بالنسبة للرجال ، فإن كل زيادة في الطول بمقدار 10 سنتيمترات تزيد من خطر الإصابة بنسبة 12٪.

هذه النتائج هي نتيجة لتحليل 72 دراسة شملت أكثر من 2.5 مليون مشارك تمت دراستهم من ثلاث إلى 24 عامًا. استكشفت جميع الدراسات مقاييس مختلفة للوزن حول منتصف الجسم ، وكان يُعتقد منذ فترة طويلة أنها عامل خطر مهم لمقاومة التمثيل الغذائي ، والتي تعد مقدمة لمرض السكري وأمراض القلب والمزيد.

وقال الباحثون: "تشير نتائجنا إلى أنه يمكن استخدام مقاييس السمنة المركزية (الدهون) كنهج تكميلي ، بالاشتراك مع مؤشر كتلة الجسم ، لتحديد مخاطر الوفاة المبكرة".

تركز معظم قياسات الوزن على مؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم ، والذي يأخذ وزنك بالكيلوجرام ويقسمه على مربع طولك بالأمتار. (توجد أدوات عبر الإنترنت يمكنك استخدامها لحساب مؤشر كتلة الجسم ).

إذا كان مؤشر كتلة جسمك أقل من 18.5 ، فأنت تعتبرين ناقصي الوزن. يعتبر وزنك طبيعيًا إذا انخفض مؤشر كتلة جسمك بين 18.5 و 24.9. تعتبر بدينًا عندما يكون مؤشر كتلة جسمك بين 25 و 29.9 - أكثر من 30 يشير إلى أنك تعاني من السمنة.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن مؤشر كتلة الجسم لا يفرق بين كتلة الجسم النحيل وكتلة الدهون ولا يعطي إشارة إلى مكان تواجد الدهون. هذه مشكلة لأن الأدلة الموجودة تشير إلى أن المزيد من الدهون حول منطقة الوسط - ودهون البطن المعروفة باسم "بطون البيرة" عند الرجال ودهون البطن عند النساء - ترتبط بشكل أكبر بالأمراض المزمنة أكثر من التصنيف العام للسمنة.

وحول سبب خطورة الدهون حول المنتصف، فإت الكثير من دهون البطن يشير إلى تراكم نوع فريد من الدهون ، يسمى الدهون الحشوية، حول الأعضاء الداخلية المختلفة، مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء.

يطلق على الدهون الحشوية اسم "الدهون النشطة" لأنها تؤثر على وظيفة الهرمون عن طريق إفراز بروتين يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين ، مما يجعلنا عرضة لمرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، والكوليسترول الزائد ، وأمراض القلب ، وبعض أنواع السرطان ومرض الزهايمر. .

تختلف الدهون الحشوية عن الدهون القابلة للذوبان التي نراها في الذراعين والساقين والفخذين و "مقابض الحب" على الوركين. هذا يسمى الدهون تحت الجلد ، والتي لا تؤثر على الهرمونات.

إلى جانب تناول الكثير من الطعام والقليل من ممارسة الرياضة ، لماذا تحدث دهون البطن ؟ يعتقد العلماء أن الكورتيزول ، هرمون التوتر ، قد يلعب دورًا - الكورتيزول يزيد من مقاومة الأنسولين ، مما يزيد من رواسب الدهون.

هل لديك دهون زائدة في البطن؟



لمعرفة ما إذا كان لديك دهون في البطن يحتمل أن تكون خطرة ، خذ شريط قياس ناعم. ثم ، أثناء الوقوف بشكل مستقيم مع استرخاء المعدة (لا يُسمح بالامتصاص) ، قم بقياس بطنك بضع بوصات فوق الوركين.

هل أنت في خطر دهون البطن؟ بالنسبة للنساء ، يُعتقد أن الرقم الرئيسي هو 35 بوصة أو أكثر (89 سم) حول المعدة ، أما بالنسبة للرجال فهو 40 بوصة (102 سم).

لن يؤدي أداء الجرش إلى إذابة الدهون الحشوية ؛ سيؤدي ذلك فقط إلى لهجة عضلات البطن.ومع ذلك ، يبدو أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية أفضل في معالجة الدهون الحشوية من الدهون تحت الجلد.

تحتاج إلى التأكد من أن لديك سعرات حرارية أكثر من السعرات الحرارية لتحقيق ذلك - إما عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية أو ممارسة المزيد من التمارين:

1:ركز على نظام غذائي نباتي مليء بالخضار والفواكه الطازجة أو المجمدة.

2:اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

3:تناول الحبوب الكاملة فقط - وليس الحبوب المصنعة والخبز والكعك وما شابه ذلك.

4:قلل من تناول السكر - تجنب الكعك المعالج والبسكويت والمشروبات المحلاة بالسكر.

5:راقب أحجام حصتك (نصيحة: استخدم طبق سلطة بدلاً من طبق العشاء).

6:أضف تمارين تقوية العضلات والوزن إلى روتينك. تحرق العضلات سعرات حرارية أكثر من الدهون.

7:ابدأ التمرين السريع عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة ، مثل المشي السريع ، لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع أو ممارسة التمارين الهوائية القوية ، مثل الجري أو ركوب الدراجات السريعة أو السباحة أو الرياضات الجماعية ، لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع.