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الاحتلال: نتوقع عودة التصعيد مع غزة نهاية أكتوبر

26 أيلول / سبتمبر 2020 11:46

غزة - الرأي

قالت القناة 12 العبرية إن قيادة جيش الاحتلال بالمنطقة الجنوبية تستعد لاستئناف التصعيد في نهاية أكتوبر المقبل.

ونقلت القناة عن مقدم بلواء الاحتلال الجنوبي أن الاوضاع بقطاع غزة يمكن أن تتغير في أي لحظة.

وأوضح أن الاستعدادات تنبع من سلسلة أحداث قد تؤثر على الوضع السياسي مثل تدهور وضع كورونا في قطاع غزة، واعتماد حركة حماس على  المعدات الطبية الي تدخل عبر الاحتلل، إضافة لنفاد الأموال القطرية أواخر أكتوبر.

واعتبر أن عودة البالونات الحارقة وإطلاق الصواريخ أمر متوقع، خصوصا مع تزايد الإحباط من تطبيع دول الخليج للعلاقات مع "إسرائيل" على حد وصفه.

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