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إغلاق بحر غزة احتجاجا على استشهاد صيادين برصاص الجيش المصري

26 أيلول / سبتمبر 2020 05:21

بحر غزة
بحر غزة

غزة - الرأي

قررت نقابة الصيادين الفلسطينيين، إغلاق بحر قطاع غزة حتى عصر غدًا الأحد، احتجاجًا على قتل البحرية المصرية صيادين اثنين وإصابة ثالث، وتضامنا مع عائلة الزعزوع في دير البلح.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم السبت: "تبين الآن أن الصيادين الثلاثة الذين هاجمتهم البحرية المصرية أمس الجمعة نتج عنه اصابة الصياد ياسر الزعزوع بجراح واستشهاد أخويه محمود و حسن الزعزوع".

وأضافت أنه "سيتم تسليم جثامين الشهداء اليوم الساعة الرابعة عصرًا عبر معبر رفح البري ليوارى جثمانهم الطاهر في أرض غزة العزة أرض الشهداء والابطال، الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهاليهم وذويهم".

وكانت زوارق مصرية أطلقت النار فجر أمس صوب قارب صيد ما أسفر ان استشهاد صيادين اثنين واعتقال الثالث. 

 

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