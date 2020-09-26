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دعت للإسراع بالتحقيق بالحادث

حماس تستنكر استهداف الجيش المصري للصيادين ببحر رفح

26 أيلول / سبتمبر 2020 07:05

غزة - الرأي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر محافظة رفح، فجر أمس الجمعة ما أدى إلى استشهاد الشقيقين، الصياد محمود محمد الزعزوع، والصياد حسن محمد الزعزوع، وإصابة الشقيق الثالث ياسر محمد الزعزوع واعتقاله. 

 وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، أنه لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف مع الباحثين عن قوت أولادهم ولقمة عيشهم في ظل الحصار الصهيوني المطبق والخانق على سكان قطاع غزة.

وطالبت السلطات المصرية بالإسراع في التحقيق في هذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره.

وقالت الحركة، إن الواجب القومي والديني والإنساني يتطلب من الجميع العمل على إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة المحاصر.

وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الزعزوع، مؤكدة رفضها القاطع لهذه السياسات الخطيرة.

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