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معلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

رئيس وزراء سانت فينسنت: يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

27 أيلول / سبتمبر 2020 08:08

رئيس وزراء سانت فينسنت: يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
رئيس وزراء سانت فينسنت: يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الرأي- وكالات

قال رئيس وزراء سانت فينسنت والجرينادين، رالف غونسالفيس، إنه يجب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة في سبيل تحقيق حل الدولتين.

وأضاف رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت،  أن حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وإعادة النظر في عضويتها الكاملة في الامم المتحدة كجزء أساسي من حل الدولتين، يأتي في إطار البحث عن سلام مستدام في الشرق الأوسط.

وأوضح أن سان فينسنت تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، لأن حياته اليومية ما زالت مشوبة في الضم غير الشرعي، ويجب منحه تقرير المصير وإقامة دولته.

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