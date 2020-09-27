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رحلة لاجلاء العالقين في الجزائر إلى قطاع غزة

27 أيلول / سبتمبر 2020 08:35

رحلة لاجلاء العالقين في الجزائر إلى قطاع غزة
رحلة لاجلاء العالقين في الجزائر إلى قطاع غزة

رام الله- الرأي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه وبالتنسيق والتعاون المشترك بين سفارتي دولة فلسطين لدى الجزائر ومصر الشقيقتين، تمكنت سفارتنا لدى الجزائر من عمل اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية لتسيير رحلة اجلاء استثنائية لاجلاء الاحباب العالقين الى قطاع غزة عبر مطار القاهرة، ومن المفترض أن تقلع الرحلة مساء يوم  غد الاثنين، ليتمكن المسافرين من الدخول الى القطاع قبل اغلاق معبر رفح.

وأوضحت الوزارة في بيانها، مساء أمس السبت، أنه وفي اطار التسهيل على المواطنين قامت السفارة بالاتفاق مع احد المختبرات الطبية المعتمدة في الجزائر لارسال طاقم طبي للسفارة، حيث تم عمل فحص pcr لنحو 65 مواطنا وسيتم استلام نتائج العينات غدا، وجاري العمل لترتيب وانهاء الاجراءات اللازمه لتسيير الرحلة في موعدها، رغم المعوقات والعقبات الكثيرة التي واكبت عملية التنظيم.

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