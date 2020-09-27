الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويحتجز أطفالهما غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فلسطينيين اثنين واحتجزت أطفالهما خلال اقتحام قرية عانين غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا يوسف أسعد ياسين، وأيمن تيسير خليل ياسين، عقب دهم منزليهما في القرية.

واحتجز قوات الاحتلال طفلي يوسف "مصطفي وفادي"، إضافة لنجل "أيمن" محمد، أثناء رعيهم الأغنام قرب جدار الفصل حيث استجوبتهم لساعات.

في ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا المحاذية للجدار، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسيرت آلياتها في شوارع القرية في خطوة استفزازية.